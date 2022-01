Temuera Morrison cree que explorar más de la historia de Cody, Rex y otros clones “podría ser algo fresco, nuevo y emocionante”

Temuera Morrison se sumó a las producciones de Star Wars como Jango Fett en Attack of the Clones y, dada la historia de ese personaje también plasmó a clones como el Comandante Cody en Revenge of the Sith.

En ese sentido, aunque actualmente Morrison está enfocado en interpretar a Boba Fett en la serie más reciente de Star Wars, siempre existe la posibilidad de que el intérprete aparezca como un clon o incluso Jango Fett (por cortesía de flashbacks y otros trucos narrativos) en las nuevas apuestas de Star Wars.

Pero aunque hay rumores que sostienen que Morrison figuraría como el Comandante Cody en la serie de Obi-Wan Kenobi e incluso también hay fanáticos que sueñan con verlo como Rex en la serie de Ahsoka, Morrison no quiso abordar claramente su futuro en las producciones de la franquicia espacial y al ser consultado sobre la posibilidad de interpretar a esos otros personajes que lucen como él pero no son Boba Fett solo dijo que podría ser algo interesante.

“Bueno, hay personas, estoy pensando en el Capitán Rex, por ejemplo. Se parece un poco a mí. Está el Comandante Cody. ¿Qué pasó con esos tipos? Están todos esos ejércitos de clones”, dijo Morrison a The Washington Post. “Eso podría ser algo fresco, nuevo y emocionante”.

El Capitán Rex y el Comandante Cody consolidaron su popularidad entre los fanáticos de Star Wars de la mano de apuestas como la serie animada The Clone Wars, donde Dee Bradley Baker realizó la voz en inglés de los clones. Por lo que considerando la importancia que ha tomado esa serie para el canon de la saga y cómo personajes como Anakin/Darth Vader, Obi-Wan y Ahsoka será determinantes en los próximos programas para Disney Plus, no parece descabellado imaginar que una aparición de Morrison como esos Rex o Cody al menos sería una opción.