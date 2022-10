The Flash todavía no se estrena pero ya hay un guión escrito para su secuela

Cuando la película de The Flash llegue a los cines en junio de 2023, no solo habrán pasado casi 10 años desde que se anunció aquel proyecto en solitario de Barry Allen para la pantalla grande, sino que también será la culminación de una producción que tuvo que sortear la salida de varios directores y guionistas antes de que Christina Hodson asumiera como guionista y Andy Muschietti se hiciera cargo de la dirección.

Pero aunque a estas alturas sería sencillo imaginar que todo eso fácilmente podría repetirse debido a las polémicas de Ezra Miller y la incertidumbre que ponen sobre su futuro como el Flash de las películas de DC, recientemente se reveló que ese no sería el caso y ya habría el guión escrito para una secuela de The Flash.

Sí, una secuela de The Flash sería una posibilidad.

Pese a que por ahora se desconoce cuál sería la posición oficial de Warner Bros sobre una posible secuela de The Flash, The Hollywood Reporter dice que David Leslie Johnson-McGoldrick (Aquaman) escribió aquel guión y estaría allí ante la posibilidad de que The Flash consiga un buen desempeño durante su estreno.

Como probablemente habrán notado, esta semana se destapó que Warner Bros tendría planes para Man of Steel 2, películas de los villanos de Batman y este mencionado guión para The Flash 2, pero eso no sería todo ya que The Hollywood Reporter sostiene que el futuro de las películas de DC también incluye a :

Wonder Woman 3 por parte de Patty Jenkins, algo que la propia directora ya había La inminente entrega del guión depor parte de Patty Jenkins, algo que la propia directora ya había tanteado días atrás.

Nuevos proyectos de James Gunn y es que pese a que por ahora el foco central del director The Suicide Squad está en la segunda temporada de Peacemaker, THR dice que “Gunn y el productor Peter Safran están en conversaciones con Warner para una película misteriosa, posiblemente más, que Gunn abordaría”.

¿Cómo resultarán estas nuevas jugadas de DC? Probablemente tendremos que esperar para dilucidarlo, pero por ahora en cuanto a Flash es evidente que mucho sigue dependiendo de Ezra Miller y lo que pase con el juicio en curso en su contra en Vermont. Recuerden que aunque el actor se declaró inocente, el veredicto final todavía no se dicta y arriesga hasta 26 años de prisión.