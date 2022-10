Ezra Miller se declaró inocente ante los cargos de robo con allanamiento de morada y hurto menor, pero arriesga 26 años de prisión

Esta semana se escribió un nuevo capítulo de la extensa historia judicial y de polémicas que se ha tejido en torno a Ezra Miller durante los últimos meses y es que el intérprete que protagonizará la película de Flash para DC y Warner Bros participó en una audiencia en Vermont por dos cargos en su contra.

De acuerdo a Deadline, Miller compareció de manera virtual en la sesión del Tribunal Superior del Estado de Green Mountain y se declaró inocente de los cargos de delito grave de robo con allanamiento de morada y hurto menor que se imputaban en su contra.

Como recordarán esos cargos contra el actor surgieron a partir de un hecho ocurrió en mayo de este año cuando Miller habría ingresado a un casa y habría sustraído “varias botellas de alcohol del interior de la residencia mientras los propietarios no estaban presentes”, según el reporte original de la policía.

En ese sentido, en esta nueva audiencia se estableció que Miller debería mantenerse alejado de Isaac Winokur, el dueño de la casa a la que habría ingresado, y tampoco podría acercarse o contactarse con Aiden Early, otro vecino del sector.

Si bien Miller aseguró que era inocente, esta situación judicial no ha terminado y el intérprete tendrá que regresar a la corte en una fecha que aún no es determinada. En ese sentido, según la información de Deadline, en el caso de que sea declarado culpable por los delitos, Miller arriesga hasta 26 años de cárcel y $2 mil dólares en multas.

Aunque se suponía que Miller sería uno de los encargados de liderar los esfuerzos cinematográficos de DC como The Flash en las películas amparadas por Warner Bros, esta no es la primera polémica que el actor enfrenta en el último tiempo y sus conflictos en Hawaii e Islandia han generado un complejo escenario en torno a la película del velocista escarlata.

Después de todo, mientras aparentemente una cancelación no sería una opción para Warner Bros Discovery y el conglomerado pretendería estrenar la cinta en cines durante junio de 2023 como está planificado en estos momentos, la promoción de una producción cuya estrella está envuelta en conflictos legales y enfrenta varias acusaciones preocupantes en su contra no será algo sencillo.

De hecho, aunque Warner Bros recientemente habría filmado un poco más para The Flash, el estudio no se ha pronunciado sobre la situación de Miller y tiempo atrás el actor solo reconoció que no estaba bien y que buscaría ayuda para recuperarse.