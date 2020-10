The Last Blade: Beyond the Destiny llega hoy a la Nintendo Switch

Junto con el anuncio de que un luchador de The Last Blade llegará a Samurai Shodown, desde SNK, anunciaron que el juego The Last Blade: Beyond the Destiny, estará disponible a partir de hoy para la Nintendo Switch a través de la eShop.

El juego, que originalmente fue lanzado para NeoGeo Pocket Color, incluye varios modos de juego, como Historia, Supervivencia y Entrentamiento, además de dos minijuegos desbloqueables.

Finalmente, desde SNK anunciaron que se lanzará un webcomic basado en The Last Blade, y que los tres primeros episodios ya se encuentran disponibles a través del editor estadounidense Tapas Media. El cómic estará compuesto por 12 episodios, y los seis primeros serán de lectura gratuita.