The Last of Us: Part II Remastered presenta su modo ‘No Return’ en un nuevo tráiler

Desde Naghty Dog han dado a conocer un nuevo adelanto de The Last of Us: Part II Remastered, esta vez centrado en su nuevo modo ‘No Return’.

Este nuevo modo combinará elementos de supervivencia con roguelike y se incluirá como un extra en la remasterización que llegará a PlayStation 5 el próximo 19 de enero.

De esta forma, es que ‘No Return’ permitirá elegir entre 10 personajes jugables, Ellie, Dina, Jesse, Tommy, Joel, Abby, Lev, Yara, Mel y Manny, con elementos que irán cambiando partida a partida.

“¡Experimenta el profundo combate de The Last of Us Part II Remastered a través de un modo para un jugador completamente nuevo! Sobrevive tanto como puedas en cada carrera, mientras eliges tu camino a través de una serie de encuentros aleatorios con diferentes enemigos y ubicaciones memorables de The Last of Us Parte II, todos los cuales culminan en tensas batallas contra jefes. Los modificadores de juego únicos pueden ofrecer desafíos nuevos e inesperados mientras luchas por tener éxito (y sobrevivir) en una variedad de tipos de encuentros diferentes. Juega como Ellie, Abby y una variedad de personajes desbloqueables, incluidos personajes nunca antes jugables como Dina, Jesse, Lev y Tommy y más, cada uno con rasgos únicos para ofrecer una variedad de estilos de juego y desbloquea máscaras para ellos a medida que avanzas. progreso para usar en el modo”, señalan desde Naughty Dog