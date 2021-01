The Last of Us Parte 2 se convierte en el juego con más premios GOTY

The Last of Us Parte II se ha convertido en el juego con más premios ‘GOTY’ (Game of the Year) con 261 galardones.

La información fue dada a conocer por Game Awards, página que reúne las diferentes distinciones que reciben los videojuegos, y donde se señala el número de premios que tiene el juego de Naughty Dog, de los cuales 169 corresponden a galardones votados por la prensa, y 92 por los jugadores.

La página existe desde el año 2003, y según se apunta el título superó a The Witcher 3, lanzado en 2015, y que hasta la fecha ostentaba el récord con 260 premios GOTY. Por otro lado, el tercer puesto es ocupado por The Last of Us con 254 premios.

En cuanto a los juegos del 2020, el título de Naughty Dog es seguido por Hades con 52, Ghost of Tsushima con 49, Animal Crossing: New Horizons con 25 y Cyberpunk 2077 con 23.