The New Mutants registró la mayor recaudación en los cines de Estados Unidos desde el inicio de la pandemia

En un escenario que para muchos era impensado antes de la pandemia, The New Mutants actualmente es la película con mayor recaudación en Estados Unidos durante este fin de semana.

La postergada cinta de los mutantes producida por Fox se estrenó el viernes pasado en ese país y, de acuerdo a Deadline, con una recaudación de $3.1 millones de dólares actualmente es la cinta más taquillera en ese mercado y además consiguió “el día de apertura más sólido” desde que la pandemia comenzó a afectar las actividades en Estados Unidos a mediados de marzo.

Por supuesto, en cualquier otro escenario la recaudación de The New Mutants sería sinónimo de un fracaso rotundo, sin embargo, como aún hay muchos cines cerrados en Estados Unidos y evidentemente aún hay muchas personas que no están dispuestas a arriesgarse e ir al cine en el contexto del coronavirus, la cinta dirigida por Josh Boon consiguió este particular hito.

Según las proyecciones, The New Mutants debería cerrar este fin de semana en la cartelera estadounidense con una recaudación entre los $7 y los $8 millones de dólares. Pero tendremos que esperar hasta el lunes para saber qué pasará con esas expectativas.

De todas maneras, es preciso destacar que sea como sea que The New Mutants concluya este fin de semana, la próxima semana la cinta de los mutantes ya no correrá prácticamente sola y tendrá competencia de la mano del estreno de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan que debutará el 3 de septiembre en Estados Unidos.