Tobey Maguire rompe el silencio y habla sobre su participación en No Way Home

Para todos los fanáticos de Spider Man, fue todo un sueño ver a las tres versiones cinematográficas - interpretadas por Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire - en la más reciente película. De hecho, tanto para los espectadores como para los tres actores fue significativo el haber participado en No Way Home.

Tobey Maguire, el primer Spider Man, ahora abordó lo sorprendente que fue el hecho de que No Way Home reuniese 20 años de la historia cinematográfica del personaje, remarcando que había un ambiente de elegancia y hermandad entre los intérpretes.

“Diré que recuerdo estar en el set y creo que fue nuestro último día con Andrew y fue realmente increíble. Tenía conciencia de esto, ya sabes, los 20 años de historia, pero mirando a Amy (Pascal) y Kevin (Feige) y darme cuenta de que han estado allí a través de todas las iteraciones diferentes, y fue realmente poderoso”, dijo Maguire en una entrevista en el canal de Youtube de Spider-Man-

“Personalmente, fue poderoso para mí trabajar con Andrew y Tom. Fue poderoso de una manera emocionante, legítimamente conmovedora... y luego ser testigo de Amy y Kevin, y considerar sus viajes a través de todas las películas, fue realmente impactante. Estuve simplemente agradecido todos los días. Fue una experiencia tan enriquecedora y, como los muchachos mencionaron, el hecho de compartir algo y la hermandad de eso, fue tan rico, emotivo y no sé... No estoy sentado, pensando conceptualmente en eso todo el tiempo, pero tuve momentos en los que ese tipo de cosas me golpeaban” comentó el actor.

Maguire también se refirió a la experiencia de trabajar día a día en la película, catalogándola como un desarrollo hermoso, y se mostró muy reflexivo sobre la revisión de todas las películas que se han hecho del personaje

“Día a día, fue simplemente hermoso el desarrollo de esta historia y estas relaciones. Tuve momentos de reflexión que fueron bastante poderosos y elegantemente tejidos, porque al final estás pensando en tomar 20 años de historia y cómo equilibras todas estas cosas y nuestras series de películas”, dijo.

El actor de 46 años volvió a mencionar sobre la inclusión de todos los villanos en una misma historia y también que las tres versiones de Spider Man eran diferentes en su estilo. A su vez, Maguire se mostró conforme con el final que tuvo la versión de Tom Holland, la cual asegura que lo emocionó y lo consideró elegante.

“Interpretamos al mismo personaje, pero también son únicos y la forma en que esas películas y personajes evolucionaron en esas películas es única y luego reunir todo eso, incluidos todos nuestros súper villanos, fue bastante salvaje el ser testigo de la inmensidad de toda esta historia reunida y que fue puesta en esta historia independiente que vale la pena. Y yo también solo quería decir con el final de la película que realmente me conmovió emocionalmente, pero también pensé que tenía una elegancia dulce que fue tan increíble y estoy de acuerdo en términos de la historia de origen y el tipo de mayoría de edad o tu sabes, Tom, tu personaje está entrando en este tipo diferente de madurez y responsabilidad, y todo hecho con esto como realmente dulce y triste. Era simplemente hermoso”, afirmó el primer intérprete de Spider-Man.

Puedes ver la entrevista completa con los tres actores a continuación: