Tom Holland habló sobre la conexión entre Spider-Man y una reciente película de Marvel

Aunque desde un principio ha estado claro que Spider-Man regresará a la pantalla grande durante este año de la mano de Spider-Man: No Way Home, el personaje volvió anticipadamente al cine gracias a una pequeña pero importante aparición en una escena de una reciente película de Marvel.

Si han visto todas las películas basadas en los cómics de Marvel que han debutado durante este año probablemente ya saben de que cinta estamos hablando, pero si aún no están al día con estrenos tienen que considerar que a continuación encontrarán spoilers.

La escena post-créditos de Venom: Let There Be Carnage arrancó como otra simpática demostración de la dinámica entre Eddie y el simbionte, sin embargo, antes de que Venom pudiese contarle más a Eddie sobre la historia de sus especie, la habitación de hotel en la que se estaban hospedado cambió repentinamente y, en un lugar de la telenovela que estaban viendo, el Spider-Man de Tom Holland se apoderó de la pantalla del televisor.

Por supuesto, aunque aún no se han entregado todos los detalles pertinentes, esa escena pretendería plantear que Venom y Eddie ahora están en el mismo mundo que el Spider-Man de Tom Holland. De hecho, el jefe de Marvel Studios ya comentó que la secuencia implicó un gran nivel de coordinación entre los equipos creativos de esa película y el MCU.

Pero ¿significa esto que veremos una batalla entre el simbionte y Spidey? Holland no quiso confirmar ni negar nada, pero en una entrevista con la revista Total Film (vía CBR) el actor manifestó su emoción por la escena.

“Realmente no lo sé”, respondió Holland al ser consultado sobre un posible enfrentamiento entre Spider-Man y Venom. “Fue realmente emocionante ser parte de esa película. Obviamente, Tom Hardy es uno de los mejores actores del mundo. Me alegra decir que es un tipo encantador. Pero realmente no lo he pensado mucho”.

Por ahora se desconoce cuáles son los planes a futuro de Sony para la franquicia de Venom, pero los proyectos para Spidey probablemente se aclararán de la mano del estreno de Spider-Man: No Way Home en diciembre.