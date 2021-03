Un hombre fue arrestado en Japón luego de un osado robo de cartas Pokémon y Yu-Gi-Oh! desde un sexto piso

Desde Mainichi (via Kotaku) informaron que un hombre de 28 años fue arrestado en Tokyo luego de descolgarse desde el techo de un edificio con una cuerda para robar cartas Pokémon y Yu-Gi-Oh! desde una tienda en medio de la noche.

El sujeto de nombre Kensuke Nakanishi robó en la madrugada del 23 de marzo 80 cartas de ambos juegos avaluadas en más de $9 mil dólares junto con dinero en efectivo de una tienda de cartas. Para lograrlo, el ladrón se colgó desde el techo de un edificio y descendió cinco metros con una cuerda hasta romper la ventana de la tienda ubicada en el sexto piso.

Desafortunadamente para él, cámaras de seguridad lo captaron en el acto, lo que llevó a su posterior detención. Nakanishi posteriormente admitió que el robo no fue para ser siempre el mejor, sino que para poder pagar deudas y pudo llevarlo a cabo de esa osada manera gracias a que fue parte de un club de escalada en su escuela y, según él, “no le temía a las alturas”. Evidentemente tuvo una gran confianza en el corazón de las cartas ya que, de acuerdo a la información policial, no utilizó un arnés de seguridad en su descenso.