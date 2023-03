Un posible tercer juego de The Last of Us aprovecharía elementos de la serie según Neil Druckmann

The Last of Us - Part 3 todavía no es algo seguro. Sin embargo, si algún día Naughty Dog concreta otra entrega de su aclamada saga, Neil Druckmann confirmó que la influencia de la exitosa serie de HBO se hará sentir.

En el contexto de la emisión del último episodio de la primera temporada de la serie de The Last of Us, Druckmann comentó que pretendería aprovechar cosas del programa para un eventual futuro videojuego.

Durante una conversación con El Español (vía Vandal), Druckmann señaló que la serie ha sido una experiencia “enriquecedora” para él y afirmó que se considera un escritor de los que “relatan lo mismo una y otra vez buscando mejorarlo, cambiarlo y explorar los mismos temas”.

En ese sentido, Druckmann dio a entender que innovaciones de la serie sobre el material de origen podrían llegar a los juegos.

“Si alguna vez volvemos a visitarlos en forma de juego, lo que se está por ver, definitivamente hay elementos que voy a aprovechar de la serie que se aplicarían en los juegos”, dijo Druckmann.

A comienzos de este año, Druckmann encendió las especulaciones sobre The Last of Us - Part 3 al indicar que habría más historias por contar en ese mundo. No obstante, aún no hay un anuncio oficial sobre otro juego de la saga.