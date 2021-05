Un vistazo a como lucirá Days Gone en PC de la mano de su tráiler de lanzamiento

Finalmente Days Gone ha llegado a PC, y desde PlayStation dieron a conocer el tráiler de lanzamiento del juego.

Recordar que el juego llega a PC con una serie de mejoras, de contenido, y gráficas, entre las que se encuentra FPS desbloqueados, compatibilidad con monitores ultra wide, mayor calidad visual, entre otras.

Además, suma el modo Nueva Partida+, modo supervivencia, desafío y aspectos para la moto.

Cabe recordar que Days Gone sigue el camino que inició con Horizon Zero Dawn, y según apuntaron desde PlayStation, estos no serás los único juegos que llegarán a PC.