Una gran cadena de cines volverá a cerrar en Estados Unidos y el Reino Unido ante los efectos del coronavirus

Finalmente la cadena Cineworld, que controla a varias cadenas de cines en Estados Unidos y el Reino Unido, decidió cerrar sus puertas temporalmente.

La medida se lleva a cabo debido a los bajos ingresos que tienen las salas a raíz de la pandemia de COVID-19 y las sucesivas postergaciones de algunos de los más importantes estrenos del año.

A la fecha, Tenet de Christopher Nolan pretendía impulsar al negocio nuevamente, pero sus resultados económicos están muy por debajo de las expectativas y hasta ahora la producción sigue perdiendo dinero de la inversión de más de 200 millones de dólares.

”Esta no es una decisión que tomamos a la ligera e hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para apoyar las reaperturas seguras y sostenibles en todos nuestros mercados, incluido el cumplimiento, y a menudo superando, las pautas locales de salud y seguridad en nuestros cines, trabajando de manera constructiva con reguladores y organismos de la industria para restaurar la confianza del público en nuestra industria ", dijo el director ejecutivo de Cineworld, Mooky Greidinger.

Sin nuevas grandes películas en el horizonte por un tiempo, ya que tanto Black Widow como No Time To Die de James Bond pasaron al año 2021, los 536 cines de la cadena Regal, una de las más grandes de Estados Unidos, serán cerradas de forma temporal a partir del próximo 8 de octubre. Lo mismo pasará con las 127 locaciones de Cineworld y Picturehouse en el Reino Unido.

Para noviembre por ahora solo están contemplados los estrenos de películas animadas como The Croods: A New Age y Soul de Pixar, pero también podrían sufrir aplazamientos o ser lanzadas directamente en streaming, como ya sucedió con otras propuestas de animación. Ese panorama de incertidumbre es un factor no menor para la decisión.

Otro factor radica en el hecho de que los cines de los principales mercados de Estados Unidos, como Nueva York, ni siquiera han tenido la oportunidad de reabrir. En ese sentido, desde Cineworld cuestionan la inflexibilidad del gobernador, Andrew Cuomo, quien no ha permitido que se reabran locaciones.

“Los cines han tomado grandes pasos y hecho grandes inversiones para crear los protocolos de ‘CineSeguro’ y podemos decir claramente, después de operar los cines por más de dos meses, que estamos ofreciendo un entorno seguro para nuestros clientes”, explicó el ejecutivo de Cineworld a Deadline.

Finalmente, Greidinger explicó que de aquí a fin de año necesitarán una línea clara de lanzamientos, ya que no bastará solo con que Warner Bros. se decida a lanzar Wonder Woman 1984 en diciembre próximo. “No puede ser una sola película. Debe ser una situación en la que los estudios digan: ‘Es lo suficientemente seguro como para regresar y este es nuestro calendario de lanzamientos’. La situación de COVID debe estabilizarse y debemos tener un calendario claro de películas por delante”, agregó.

A la fecha, en países como Chile los cines siguen sin la posibilidad de reabrir debido a las medidas de restricción impuestas por las autoridades por los riesgos que sigue generando el COVID-19. Y a más de seis meses del inicio de las cuarentenas iniciales, el panorama en la industria cinematográfica sigue sin ser alentador.