Una idea descartada para Los Eternos contempla el cameo de un vengador

[Esta nota contiene spoilers de Los Eternos]

Si bien la película contiene varios elementos que prometen ser importantes en los planes a futuro de Marvel Studios, desde el estreno ha quedado en claro que las escenas post-créditos de Los Eternos contemplan algunos de los momentos más intrigantes de la película. Después de todo, además de un cameo de Harry Styles, estas secuencias tantean el futuro de Dane Whitman como Black Knight e incluso, como confirmó tiempo atrás la propia director Chloé Zhao, la escena con el personaje de Kit Harrington incluye la primera “aparición” de Blade en MCU.

Pero aunque aquel cameo de voz del Balde de Mahershala Ali sin duda bastará para generar expectativas de cara al debut de esta nueva versión del cazador de vampiros, durante una etapa de la producción de Los Eternos los guionistas habrían considerado otras ideas para aquella secuencia.

Concretamente, en una entrevista con el portal The Wrap, Ryan Firpo y Kaz Firpo revelaron que existieron bastantes discusiones respecto a quién debería advertirle a Dane sobre la espada.

Así, mientras los guionistas dijeron que no planean “ni confirmar ni negar” los rumores sobre una eventual consideración de Doctor Strange para esa escena, Kaz Firpo indicó que durante un momento pensaron en incluir al nuevo Capitán América.

“Creo que alguna vez pudo haber sido Sam (Wilson, interpretado por Anthony Mackie), nuestro nuevo Cap”, dijo Kaz Firpo.

Pese a que no está claro por qué se descartó esa idea y esto ciertamente habría ofrecido una actualización sobre las andanzas de Sam tras lo que fue The Falcon and the Winter Soldier, el comentario del guionista no basta para entender cómo habría funcionado esta propuesta considerando que el Capitán América se mueve en un terreno del MCU distinto al ámbito un poco más sobrenatural donde están Doctor Strange, Blade y Black Knight.

Pero claro, durante la misma entrevista los guionistas señalaron que esa no fue la única idea que evaluaron para conectar más a Los Eternos con el MCU y en un minuto también pensaron en incluir a Kang y sumar a algunos de los Eternos a los Vengadores.

“Yo diría que había alrededor de media docena de versiones sólidas de esas secuencias de créditos finales que exploramos. Creo que gran parte de ese proceso se trata de dejar las puertas abiertas. De eso se trata realmente”, dijo Kaz Firpo. “Por mucho que a todos les gustaría creer que hay una pizarra maestra que no se ha tocado en generaciones y que se encuentra en la oficina de Kevin(Feige) y que tiene todo lo que sucederá durante los próximos 40 años, realmente es un proceso sobre qué es lo que la gente quiere ver ¿Qué hay de divertido en ese momento? ¿Qué puerta podemos dejar abierta que resulte satisfactoria más adelante?”.

Mientras Blade tendrá su propia película, aún no se ha revelado en qué proyectos regresarán Dane Whitman y Los Eternos.