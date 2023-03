Vean el tráiler de BlackBerry, la película que explorará el origen y caída del icónico teléfono

A fines de la década del 2000 los teléfonos BlackBerry eran los más codiciados del mercado. Sin embargo, en pleno de 2023, esa es una marca no solo perdió terreno, sino que derechamente ya no figura en el mercado de los smartphones.

Pero ¿cómo fue que BlackBerry cayó desde la cima del mercado de la telefonía móvil hasta prácticamente el olivo en menos de dos décadas? Aquella historia probablemente es conocida por los fanáticos de la tecnología, pero también algo que se busca explorar de la mano de una buena dosis de humor en una nueva película llamada (obviamente) BlackBerry.

Como podrán ver en el tráiler que está más adelante, BlackBerry se enfocará en retratar desde el origen de Research in Motion, la compañía candiense tras el teléfono; pasando por el boom del BlackBerry, hasta el inicio de su declive por cortesía del iPhone.

Pero en lugar de mostrar todo eso como una pieza seria y dramática, esta cinta dirigida por Matt Johnson se inclinará al humor de la mano de su elenco compuesto por Jay Baruchel (Tropic Thunder) como Mike Lazaridis, Glenn Howerton (It’s Always Sunny in Philadelphia) como Jim Balsillie y el propio Johnson como Douglas Fregin.

Sin más preámbulos, pueden ver el tráiler aquí:

BlackBerry está inspirada en el libro Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry de Jacquie McNish y Sean Silcoff. Su estreno se concretará el 12 de mayo en Estados Unidos.