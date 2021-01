Vean el tráiler de la nueva serie animada de Snoopy para AppleTV+

Apple TV+ dio a conocer el primer tráiler de The Snoopy Show, la nueva serie animada que obviamente estará centrada en el adorable perrito titular, Charlie Brown y compañía.

The Snoopy Show es una apuesta que pretende fortalecer el catálogo del streaming de Apple con nuevas historias del popular personaje que nació en los cómics de Charles Schulz. Sin embargo, en esta ocasión la apuesta no será por una serie extensa con largos capítulos sino que, inicialmente, The Snoopy Show estará compuesto por tres cortos de siete minutos cada uno.

En cuanto a su historia, esta nueva producción pretende seguir a Snoopy, Woodstock, Charlie Brown y sus amigos en distintas aventuras. Todo mientas los alter-egos del perro titular también saldrán a colación.

En ese sentido, esto es lo anticipa la sinopsis de The Snoopy Show:

“The Snoopy Show es una nueva serie animada para niños y familias protagonizada por el beagle amado internacionalmente y su mejor amigo con plumas, Woodstock, mientras afrontan nuevas aventuras. Snoopy puede parecer simplemente un cachorro que baila feliz, que adora los huesos y que se sienta en su casa, pero es mucho más que eso. Él es Joe Cool: el chico más moderno de la escuela. Es el rey de los surfistas y el famoso luchador de brazos Masked Marvel. Es Flying Ace de la Primera Guerra Mundial que lucha contra el Barón Rojo. Todos sus personajes audaces y queridos están en plena exhibición en esta nueva comedia animada”.

Y sin más preámbulos, pueden ver el tráiler de la serie a continuación:

The Snoopy Show es dirigido por Rob Boutilier (Kid vs. Kat) y llegará a Apple TV+ el 5 de febrero.