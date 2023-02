Vean el tráiler de The Lake, la película de un destructivo monstruo gigante realizada en Tailandia

The Lake, una monstruosa producción de gran presupuesto entre inversores de Tailandia y China, tendrá un lanzamiento más amplio de lo habitual para una película asiática.

La compañía Epic Pictures Group se encargará de lanzar la película fuera de Asia, con una presentación limitada en cines de Estados Unidos a partir del 10 de marzo, para luego concretar un lanzamiento en plataformas digitales unos pocos días después. Posteriormente, en mayo, saldrá en formato físico.

A grandes rasgos, la historia se enfoca en torno a un monstruo gigantesco que emerge desde un lago de que uno de sus huevos es robado. A partir de ahí, la criatura causa estragos en un pueblo cercano, dando pie a que la ciudad tailandesa de Bueng Kan sea puesta en cuarentena.

“La ciudad, ahora aislada del mundo exterior, debe movilizar a sus funcionarios y ciudadanos, así como a un grupo de científicos que se encuentran en la ciudad realizando investigaciones, para atrapar a este depredador antes de que sea demasiado tarde”, adelanta la sinopsis.

Vean el tráiler a continuación.

Realizada con una fusión de efectos prácticos de animatronics y efectos digitales, la película cuenta con un monstruo diseñado por Jordu Schell, quien previamente trabajó en películas como Cloverfield, Starship Troopers, The Mist, Avatar, Men in Black y The Cabin in the Woods, entre otras. En tanto, la película fue co-dirigida por Aqing Xu y Lee Thongkham, a partir de un guión de este último.