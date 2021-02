WandaVision finalmente reveló la verdad sobre Vision

Desde que Marvel Studios anunció que planeaba concretar una serie sobre Wanda Maximoff y Vision se instalaron dudas respecto a lo que pasaría con el sintezoide. Después de todo, aunque las resurrecciones no son extrañas en las apuestas de superhéroes, el personaje interpretado por Paul Bettany murió en Avengers: Infinity War y no regresó junto al resto de los Vengadores en Avengers: Endgame.

En ese contexto, WandaVision quedó con la misión de entregar respuestas sobre el destino de Vision y aunque en los episodios anteriores de la serie se plantearon varios puntos al respecto, la gran explicación finalmente llegó en el penúltimo capítulo.

Por supuesto, si ya vieron al octavo capítulo de WandaVision claramente saben de lo que estamos hablando, pero si no están al día con la serie les advertimos que a continuación encontrarán spoilers sobre esta revelación que también tiene un vínculo con la historia del sintezoide en los cómics.

Durante “En el episodio anterior...”, el octavo capítulo de WandaVision, Agatha Harkness obligó a Wanda Maximoff a revivir los traumas y momentos claves de su pasado para descifrar cómo había creado la anomalía de Westview.

Así, después de pasar por la muerte de sus padres y los experimentos de HYDRA, Wanda llegó al día en que fue al cuartel general de S.W.O.R.D.

Como recordarán, en quinto episodio de la serie, Tyler Hayward, el director en funciones de S.W.O.R.D, presentó un video de seguridad donde se veía a Wanda irrumpiendo en ese lugar para “robarse” el cuerpo de Vision. No obstante, como muchos fanáticos sospecharon desde el primer momento, esa no era la historia completa.

En el episodio más reciente de WandaVision se ve que Wanda llega a S.W.O.R.D. pacíficamente y se presenta ante Hayward con la intención de llevarse a Vision para darle un entierro adecuado. De hecho, Wanda nunca plantea que quiere revivir al sintezoide y es Hayward quien desliza esa posibilidad.

“No todos tienen la clase de poder que podría hacer volver a funcionar a su alma gemela”, desliza el director de S.W.O.R.D después de que Wanda dice que solo quiere enterrar a Vision.

Pero Hayward no está dispuesto a que Wanda se lleve a Vision y apuntando al valor del vibranium como un factor solo deja que Maximoff vea su cadáver antes de marcharse.

Wanda en ningún minuto ataca a los guardias de S.W.O.R.D como planteaba el video que mostró Hayward anteriormente y una vez que llega al poblado de Westview no solo se revela que ella planeaba mudarse allí con Vision para tener la vida pacífica que ambos anhelaban al inicio de Infinity War, sino que también se establece que, una vez que sus emociones la hacen colapsar, Maximoff usa la magia caótica para crear al Vision que hemos visto en la serie.

En ese sentido, mientras aquello evidentemente explica por qué Vision no puede dejar el Hex, también plantea otra interrogante: ¿Qué pasó con el cuerpo del Vision verdadero/ original?

Afortunadamente el octavo episodio de WandaVision respondió inmediatamente a esa pregunta y en su escena post-créditos reveló que S.W.O.R.D resucitó a Vision.

El Proyecto Catarata

En los episodios anteriores de WandaVision, Darcy Lewis descifró que el Hayward estaba trabajando en algo llamado “Proyecto Catarata”.

De acuerdo a lo explicado por Jimmy Woo, en ese proyecto “Hayward no estaba desmantelando a Vision” y en realidad estaba “tratando de ponerlo en línea”. Es decir, la excusa que el director en funciones de S.W.O.R.D le dio a Wanda era una mentira y él era el principal interesado en revivir a Vision.

Por supuesto, eso no es completamente sorprendente considerando que S.W.O.R.D tiene como objetivo a las armas sensibles y Hayward solo ve a Vision como eso. No obstante, lo más llamativo aquí no es el plan sino que su resultado.

En la escena post-créditos del octavo episodio de WandaVision finalmente se reveló que S.W.O.R.D logró revivir a Vision gracias a nada más ni nada menos que la magia de Wanda que había quedado impregnada en el misil que dicha organización usó para atacarla.

“Desmontamos esta cosa y la volvimos a montar un millón de veces. Probamos todo tipo de energía que hay bajo el sol, y solo precisábamos un poco de energía director de la fuente”, dice Hawyard antes de ordenar que den vida al nuevo Vision.

El octavo capítulo de WandaVision cerró en ese momento y aunque tendremos que esperar hasta la próxima semana para conocer el cierre de este punto de la trama, cabe recodar que esta apariencia de Vision no es un invento de la serie y evoca a una trama del personaje en los cómics de Mavel.

El Vision blanco en los cómics

Quizás durante las últimas semanas han visto a esta página dando vueltas en las discusiones sobre WandaVision. Después de todo, es bastante similar a cómo encontró Wanda a Vision en el cuarte del S.W.O.R.D durante la serie. Sin embargo, ahora ese panel tiene otra conexión con la nueva producción de Marvel Studios.

La imagen que vieron anteriormente corresponde al cómic de West Coast Avengers escrito y dibujado por John Byrne y particularmente proviene de la última página de West Coast Avengers #43, un número donde Wanda encontró al cuerpo destrozado de Vision después de que Mockingbird accidentalmente ayudara a unos villanos a secuestrarlo.

A raíz de esa historia Vision tiene que ser reconstruido, pero pese a que Hank Pym se encargó personalmente de revivir al sinetzoide, la restauración de Vision no fue completa.

De acuerdo a Pym, varios archivos sobre Vision se perdieron en un incidente anterior que habían experimentado los Vengadores y aunque eso no sería tan grave, también le faltó un elemento clave para revivir al esposo de Scarlet Witch: los patrones mentales de Simon Williams/Wonder Man.

En los cómics de Marvel, Vision fue creado por Ultron empleando como base a los patrones mentales de Simon Williams que habían sido rescatados por los Vengadores después de su aparente muerte. Pero aunque eso contribuyó a dar forma a la versión de Vision que se unió a los héroes, Wonder Man no quiso otorgar sus patrones cerebrales para la resurrección de Vision en West Coast Avengers #45.

¿El resultado? Vision volvió a vivir pero como su base de información estaba incompleta no era el mismo sinteozide que antes. Ahora lucía un tono completamente blanco, era frío, no tenía conexiones emocionales y su relación con Wanda simplemente no funcionaba.

Wanda trató infructuosamente de buscar ayuda para hacer que Vision volviera a ser como antes, sin embargo, después de todo lo que pasó con los hijos de ambos y Mephisto eventualmente ambos héroes tomaron caminos separados por un tiempo.

Por supuesto, actualmente es todo un misterio qué sucederá con esta versión de Vision en WandaVision, pero Hayward planteó que S.W.O.R.D está preparando un ataque por lo que probablemente la serie mostrará una batalla con ese personaje durante su último episodio que será emitido el próximo 5 de marzo.