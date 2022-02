Warner Bros estaría desarrollando una serie o una nueva película de Soy leyenda

Desde el estreno de Soy Leyenda han proliferado los memes de la película e incluso por cortesía de la pandemia su guionista tuvo que aclarar aquella producción no es más que una obra de ficción. Sin embargo, aunque han pasado muchas cosas desde 2007, algo que todavía no sucede es una secuela de Soy Leyenda.

Pero eso podría cambiar en el corto plazo porque aparentemente Warner Bros estaría desarrollando un nuevo proyecto basado en Soy leyenda.

Por ahora no está claro si esta nueva iniciativa es una serie o una película ya que la existencia de este proyecto se destapó con una demanda de la productora Village Roadshow contra Warner Bros.

Concretamente, en aquel documento recogido por THR, Village Roadshow acusó que estaría siendo “excluido de varias precuelas, secuelas o programas de televisión que Warner Bros. ha estado desarrollando activamente en función de los derechos compartidos, incluidos Sherlock Holmes, la serie Ocean, Ready Player One, Soy Leyenda, Where the Wild Things Are y Yes Man, entre otras películas”.

Considerando que la película de Soy Leyenda recaudó casi $600 millones de dólares no resulta sorprendente que Warner Bros quiera revistar esa propiedad en un contexto donde no solo quiere potenciar su negocio cinematográfico, sino que donde también está buscando contenido atractivo para su streaming (algo que en primer lugar propició la demanda de Village Roadshow por The Matrix Resurrections). No obstante, aún sería muy pronto para que los fanáticos comiencen a ilusionarse con este proyecto del mundo de la novela de Richard Matheson.