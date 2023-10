Warwick Davis dispara contra Disney tras retirar la serie Willow de Disney+

El actor tras Willow, Warwick Davis, ha disparado contra Disney ante la decisión de retirar la serie basada en el personaje de Disney+.

A través de X (Twitter) es que el actor mostró sus descontento con la decisión señalando que “Me encuentro a diario con gente encantadora que son fans de #Willow, que son la razón por la que se hizo la serie de Disney Plus. Por favor, dime @WaltDisneyCo, ¿Qué les digo a estos suscriptores cuando me pregunten por qué ya no pueden ver la serie? #embarazoso”.

Cabe recordar que en marzo pasado se conoció que Disney cancelaría la serie de Willow tras su primera temporada, mientras que en mayo tomaron la decisión de retirarla de la plataforma.

Willow se estrenó a fines de 2022 como una serie de ocho episodios que pretendía continuar la historia de la película homónima de 1988. Así, además de contar con el retorno de Warwick Davis como Willow Ufgood, el programa añadió a nuevos personajes interpretados por Ellie Bamber, Ruby Cruz, Erin Kellyman, Amer Chadha-Patel y Tony Revolori, entre otros.