Wingspan arrasó en la entrega de los premios Golden Geek 2019

Desde hace ya 14 años, la comunidad de Board Game Geek, el sitio de juegos de mesa más importante del mundo, decide de manera democrática cuales son los que consideran que han sido los mejores juegos del año. El proceso, que toma varias semanas de deliberación, parte con la comunidad eligiendo a sus propios nominados, quienes luego son sometidos a la votación de todos los inscritos en el sitio.

Y esta semana se dieron a conocer los resultados de la última votación, realizada durante Abril y que tuvo una participación record, con más de 10 mil jurados digitales. Un certamen que consagró como ganador indiscutido a lo mejor que salió durante el 2019 a Wingspan, el popular juego sobre crianza de aves, diseñado por Elizabeth Hargrave y publicado por Stonemaier Games.

El juego, que ya había ganado el premio Spiel des Jahres como mejor juego de 2019 por la crítica especializada en Alemania, logró conseguir un doblete que por lo general no se ve en la industria, ya que los juegos que premia Board Game Geek suelen ser muy diferentes a los que destaca la academia alemana, que es de corte mucho más familiar.

Y sin embargo, Wingspan logró llevarse ocho premios de la gente, incluyendo por supuesto el de Juego de Mesa del Año, pero también Mejor Presentación y Arte, Mejor juego de Cartas, Mejor Juego Familiar, Mejor Expansión, Juego más Innovador, Mejor Juego Solitario y Mejor Juego de Estrategia.

La elección no estuvo exenta de polémicas, precisamente por lo dispar de los premios que se llevó. Por ejemplo, los juegos Familiares y de Estrategia suelen ser categorías hechas para premiar a juegos en su amplitud de variedades, y en este caso, ambos fueron para Wingspan.

Otros juegos que ganaron fueron The Crew como Mejor Juego Colaborativo, Wavelenght como Mejor Party Game, TINYforming Mars como mejor Print and Play, Dune como Mejor Juego Temático y Undauted: Normandy como mejor Wargame. Además, se premió a la versión digital de Through the Ages como la mejor app para jugar.