Wizards of the Coast niega los rumores sobre la venta de Dungeons & Dragons a Tencent

Desde Wizard of the Coast han salido a negar el reciente rumor que apuntaba a que estos estarían interesados en vender una de sus franquicias más populares, Dungeons & Dragons a Tencent.

De acuerdo al reporte el gigante chino se habría interesado en adquirir la IP tras el éxito que fue Baldur’s Gate 3 en 2023.

Es así como el reporte apuntaba a que en un comienzo Hasbro esperaba vender la IP a Larian Studios, pero el estudio tenía problemas de liquidez, por lo que habrían recurrido a uno de sus accionistas mayoritarios Tencent, quienes poseen el 30% de Larian.

Tras esto es que desde Wizard of the Coast emitieron un comunicado (Vía GameReactor) donde mencionan que “Hablamos periódicamente con Tencent y disfrutamos de múltiples asociaciones con ellos en varias de nuestras IP. No tenemos la costumbre de comentar rumores en Internet, pero para ser claros: no buscamos vender nuestra propiedad intelectual de D&D”.

“Seguiremos hablando con los socios sobre cómo brindar las mejores experiencias digitales a nuestros fanáticos. No haremos más comentarios sobre especulaciones o rumores sobre posibles fusiones y adquisiciones o acuerdos de licencia”, detallan.