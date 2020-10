Wolverine será el primer personaje que John Ridley escribirá para Marvel Comics

John Ridley escribirá una historia de Wolverine para Marvel Comics. Durante esta semana se anunció que el guionista formará parte de Wolverine: Black, White, and Blood, la nueva serie de antología que presenta a varios equipos creativos para contar diferentes historias centradas en Logan.

En ese sentido, según recoge Newsarama, Ridley colaborará con el artista Jorge Fornés (Rorschach) para contar una historia en que se enfocará en la historia de Wolverine en Japón.

Particularmente este relato se presentará en Wolverine: Black, White, and Blood #3 y mostrará a Logan luchando con Silver Samurai.

“No se me ocurre mejor manera de iniciar mi relación de escritor con Marvel Comics que contribuyendo a una serie de antología verdaderamente fantástica centrada en Wolverine”, señaló Ridley. “Igual de emocionante es tener la historia ilustrada por Jorge Fornés. Espero escribir más historias ambientadas en el Universo Marvel y con su lista de personajes icónicos”.

Pese a que este será el primer cómic de Ridley para Marvel, cabe señalar que el guionista que ganó un Oscar por 12 Years a Slave ha realizado varios trabajos para DC entre los que se cuentan una historia de Lucius Fox en Batman: The Joker War Zone, la nueva serie limitada The Other History of the DC Universe y The Next Batman, un nuevo cómic que formará parte de Future State, el próximo evento de DC.

Wolverine: Black, White, and Blood publicará su primer número el próximo 4 de noviembre y Wolverine: Black, White, and Blood #3 debería debutar en enero de 2021.