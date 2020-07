Wonder Woman 1984 fue postergada, pero libros infantiles de su promoción ya filtraron su historia

A estas alturas, Wonder Woman 1984 ya debería estar hasta en DVD y Blu-Ray. Originalmente, el plan era estrenarla a fines del año pasado, aunque luego se decidió trasladarla a junio de este año.

Pero el COVID-19 postergó completamente su lanzamiento, que por ahora sigue planificado para octubre de este año. Considerando que las filmaciones culminaron en diciembre de 2018, la película de la amazona ha estado largo tiempo en compás de espera.

Claro que en medio del retraso en el estreno, hubo un detalle que se les pasó a la maquinaría de promoción, ya que un par de libros infantiles (”Wonder Woman 1984 novelización junior” y “Wonder Woman 1984: Meet Wonder Woman, Puedo Leer Nivel 3”) salieron a la venta.

Y con eso, según consta en Bleeding Cool, se conocieron detalles más específicos de lo que está en juego.

Spoilers a continuación.

Hay un retcon más sobre Batman v. Superman

Uno de los puntos habituales de discusión radica en una línea de diálogo que establece que Wonder Woman se alejó de la humanidad por 100 años. La película, en cambio, establecería que es más un sentido metafórico debido al trauma que le generó la muerte de Steve. Desde la Primera Guerra Mundial, además, ha visto morir a sus amigos de vejez, por lo que aunque ha estado realizando algunas acciones heroicas, ya no tiene amigos ni una conexión real.

La Dreamstone es responsable de traer de regreso a Steve Trevor

El concepto del Dreamstone, que es una piedra que cumple los sueños en realidad, y que fue utilizada en diversos cómics de DC, es adaptado en la película como un objeto que es llevado hasta el museo Smithsoniano en el que trabaja Diana. En la película, puede conceder un deseo, aunque obviamente tiene un costo. Y eso lo termina pagando caro Wonder Woman, ya que el retorno de Steve Trevor se posibilita por el deseo de la amazona.

Minerva tiene celos de Diana

Barbara Minerva siente una atracción hacia la figura de Diana, ya que considera que ella es mejor en todo sentido. Además, como son colegas en el museo, se siente apocada no solo física, sino que profesionalmente. En el camino, Barbara desea ser como Diana, lo que inevitablemente le otorga parte de las habilidades de Wonder Woman, dando pie a su transformación en Cheetah. Claro, al volverse más atractiva y poderosa, pierde un poco la cabeza

El plan de Maxwell Lord lo lleva a generar un peligroso escenario mundial

Como un empresario emprendedor, Maxwell Lord ve una forma atractiva de lucrar con el Dreamstone, al que accede tras la traición de Barbara hacia Diana. Al mismo tiempo, como está en control del artefacto, es el beneficiario directo del costo que tiene cada deseo que otorga. Eso no solo incrementa su poder económico a partir de un gigantesco control sobre el petróleo del mundo, sino que también el político.

Con cada deseo, el poder comienza a expandirse en torno a Lord, quien logra que un empresario egipcio pida un deseo sobre las propiedades de sus ancestros, la que no solo saca a relucir un territorio que ya no existe, sino que crea un conflicto internacional. Claro, Wonder Woman 1984 se lleva a cabo en plena Guerra Fría y Maxwell logra enquistarse en la mismísima Casa Blanca, teniendo acceso al Presidente que pide más armas nucleares para contrarrestar a la Unión Soviética.

El retorno a Themyscira

Como en la historia está involucrada Antiope, quien murió en la primera película, obviamente hay flashbacks al pasado y la juventud de Diana. De ese modo presentarán los “Juegos de las Amazonas”, una competencia en las mejoras guerras se involucran, con Diana aprendiendo una importante lección tras su derrota: el mayor acto de coraje es aprender a enfrentar la verdad. Teniendo en cuenta lo que posteriormente enfrenta con el retorno de Steve Trevor, las escenas iniciales en Themyscira servirían para profundizar más en el crecimiento de Wonder Woman.

Y eso sería lo más importante, ya que la novelización no profundiza en la resolución de la historia, pero varios de esos detalles aún se desconocían.

En paralelo, también surgieron nuevas imágenes de la película. Algunas las pueden ver a continuación.