Ya está aquí el tercer tráiler de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Tal como se había anunciado durante la mañana de este jueves fue presentado el nuevo tráiler oficial de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, el tercero que recibe el esperado juego.

El tráiler da a conocer un poco más de la historia que habrá tras esta nueva entrega y la aventura en la que se verá envuelto el personaje de Link.

Este es el tráiler final de pre-lanzamiento del juego que llegará el 12 de mayo y se extiende por poco más de tres minutos.

Cabe recordar que hace tan sólo un par de semanas desde Nintendo dieron un vistazo a la jugabilidad del título, la cual permitirá combinar diferentes objetos para crear armas y medios de transporte.

En la ocasión, además se presentó de forma oficial la Nintendo Switch OLED basada en el videojuego, la cual contará con un diseño inspirado en el juego, con detalles dorados en el dock.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene programado su estreno para el próximo 12 de mayo para Nintendo Switch.