YouTube cerró temporalmente el canal de un youtuber tras transmisión de una escena de sexo en Cyberpunk 2077

Aparte de toda la polémica con las versiones para PS4 y Xbox One, uno de los aspectos más comentados de la propuesta de Cyberpunk 2077 han sido las escenas de sexo en el juego.

Después de todo, algunos de esos momentos de Cyberpunk 2077 fueron subidos a plataformas como Pornhub e incluso las transmisiones del título de CD Projekt Red recientemente motivaron a Twitch aclarar sus reglas sobre los desnudos y el contenido sexual. Todo mientras durante esta semana las escenas de sexo del juego volvieron a generar conversaciones a raíz de la suspensión del canal de YouTube de Willyrex.

Resulta que durante esta semana el canal de Willyrex dejó de estar disponible en la plataforma de videos de Google. Por supuesto, considerando que muchas personas siguen al youtuber español, esta situación no pasó desapercibida y, luego de que él mismo publicara un tweet en referencia a la suspensión, sus seguidores comenzaron a elaborar todo tipo de teorías respecto a qué habría motivado la medida de YouTube.

En ese contexto, la principal conjetura apuntaba a que Willyrex había sido sancionado porque el pasado 9 de diciembre realizó una transmisión en vivo de Cyberpunk 2077 y en un momento del juego permitió que su personaje tuviera sexo con una prostituta.

“¡Pues vamos! Disfrutémoslo”, señaló Willyrex durante la transmisión.

“Igual aquí se me ha ido de las manos, eh”, añadió mientras el contenido se veía en la pantalla. “YouTube, esta es la prueba de fuego. Si me desmonetizan este video lo entendería perfectamente, pero si no... pues nada. YouTube, no me censures (...)Esto es +18 chicos. Todos los que estáis aquí tenéis por lo menos 25 años, no habéis visto nada raro”.

Por supuesto, la transmisión de un contenido explícito como ese no es común en YouTube. Sin embargo, tampoco es algo sancionado por las reglas de la compañía.

Tengan en cuenta que mientras YouTube no permite “contenido explícito destinado a ser sexualmente gratificante”, la plataforma dice que autoriza “desnudez cuando el propósito principal sea educativo, documental, científico o artístico, y no sea gratuito”. Una excepción que aplica a “las representaciones de escenas de sexo en contenido artístico como películas, historias de audio, música o videojuegos”.

Es decir, pese a que la sanción contra Willyrex se produjo tras la transmisión de la escena de sexo en Cyberpunk 2077, eso no sería un motivo válido para la eliminación del canal del youtuber porque, en primer lugar, no incumple las reglas de la plataforma, y también porque el creador de contenido tampoco tenía sanciones o advertencias previas.

En ese sentido, el canal de Willyrex eventualmente fue restaurado y el youtuber publicó un nuevo video para explicar lo que había pasado y señaló que básicamente todo fue un error por parte de YouTube.

De acuerdo al youtuber, la plataforma de videos de Google no explicó el motivo de su error. No obstante, por el momento en que se produjo la sanción, se puede plantear que todo pasó en base a una posible interpretación errónea de su transmisión del juego de CD Projekt Red.