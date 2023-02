10 medidas para enfrentar un incendio arriba del auto

Según Conaf, el 99,7% de los incendios forestales son provocados por la acción humana, no necesariamente intencional, sino por acción u omisión, es decir, por una fogata mal apagada, un cigarro por la carretera, entre otros factores.

A la fecha y según el sitio web Senapred y más de 300 incendios permanentes activos, de los cuales 69 en combate, 161 controlados y otros 43 incendios se mantienen en observación.

Con la ola de calor y las condiciones ambientales y climáticas que afectan a gran parte del centro-sur de Chile es importante saber cómo enfrentar un siniestro si es que lo pilla sobre el auto.

Juan Pablo Slako, cuarto comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS), da algunas consideraciones importantes a la hora de enfrentar un incendio, ya sea en porque lo encuentra en ruta o porque se está trasladando algún sitio seguro.

1. Mantener la calma, informarse y no realizar maniobras bruscas. Acto seguido en caso de que se trate de un foco reciente y que no esté siendo atendido por brigadistas, lo primero que debe hacer es dar aviso a Bomberos (132) o Conaf (130), informando sobre la localización del incendio. Privilegie su seguridad ante todo y evite cualquier riesgo de quedar atrapado entre las llamas. Un vehículo, además de estar repleto de sustancias inflamables (principalmente el combustible), puede soportar una determinada temperatura, el cual no sabe con exactitud cuál podría ser dicho límite.

2. Opte por girar y devolverse por el camino por el cual venía, pues en ese momento es la única vía que se sabe está libre de riesgo.

3. Si no tiene otra alternativa y debe movilizarse, se recomienda llevar en el auto botellas de agua y el teléfono bien cargado. Si viene este consejo no solo es apto para esta situación, en este caso es mucho más importante mantenerse hidratado y contar con batería para poder llamar a emergencias.

4. No se dirija hacia zonas boscosas y con matorrales, pues el fuego suele moverse hacia esos lugares y podría quedar encerrado.

5. Maneje con las luces y los intermitentes del vehículo encendidos, para permitir ser visto por otros en el camino, dado que la visibilidad puede estar afectada por el humo.

6. En el caso de tener que abandonar el vehículo, diríjase hacia la zona contraria desde donde viene fuego y, de ser necesario refugiarse, no lo haga en espacios cerrados.

A estas recomendaciones entregadas por el Cuarto Comandante de Bomberos de Santiago, agregamos las siguientes que también pueden ser de utilidad.

7. Cierra ventanillas y apaga la ventilación, así evitarás que entre humo en el interior del vehículo.

8. Evita dirigirte a zonas altas, pues es justamente esta donde tienden a dirigirse las llamas y siempre será más difícil arrancar, pues disminuyen las vías de escape.

9. Si bien es cierto que el auto cuenta con muchos elementos que podrían inflamarse, procura no abandonar el vehículo, ya que es menos probable que exploten los depósitos de combustible al riesgo de quemarse o asfixiarse.

10. En caso de que sea inminente que las llamas avancen hacia el lugar donde te encuentras, apaga el motor, deja el auto con las luces de emergencia funcionando y ponte a salvo en un lugar seguro, intentando huir en dirección contraria al viento (si vas a favor irás en la misma dirección que las llamas) o en una zona que ya ha sido quemada. Si estás en una ruta off road, busca el asfalto ya que hará de cortafuegos. Evita zonas estrechas y refugiarte en cuevas, corres el riesgo de quedarte sin oxígeno.