¿Adiós al Jeep Renegade? Dejará de producirse para Europa

Según información de la revista alemana Auto Motor und Sport, citando una fuente de Stellantis, el Jeep Renegade dejará de fabricarse en Europa a fines de 2025. La decisión se suma a la ya tomada en 2024 para los mercados de Estados Unidos y Canadá.

La decisión responde a los cambios en la estrategia del grupo automotriz al que pertenece la marca, que busca centrar su oferta en plataformas más modernas y totalmente adaptadas a la electrificación.

Todavía no se ha planteado que exista un sucesor directo en carpeta.

En el caso de Sudamérica, medios de Brasil descartan que, por ahora, haya una determinación similar para ese país y la región.

Historia

El Renegade llegó al mercado en 2014 como una apuesta distinta dentro del mundo de los SUV compactos. Su diseño juvenil, dimensiones contenidas y el respaldo de una marca con fuerte herencia todoterreno lo convirtieron en un éxito inmediato. A lo largo de más de una década de producción, acumuló más de dos millones de unidades vendidas en el mundo, un cuarto de ellas en Europa, consolidándose como uno de los modelos más reconocidos de la firma.

En este nuevo escenario, Jeep apuesta por reforzar su portafolio con modelos como el Avenger, más pequeño pero completamente eléctrico, y el Compass, de mayor tamaño y con versiones electrificadas. Al mismo tiempo, la planta de Melfi en Italia, donde se producía el Renegade, se destinará a la fabricación de futuros SUV eléctricos basados en la plataforma STLA Medium.