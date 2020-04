Alberto Longo, co-fundador de la Fórmula E: “Estamos cerca de llegar a Santiago otra vez en 2021”

Este viernes el CEO de la Fórmula E Alberto Longo fue el invitado estelar de la entrevista diaria en MT Motores a través de Instagram (@MTLaTercera). El directivo español conversó en profundidad sobre los desafíos que ha significado para el campeonato la propagación del coronavirus, que ha puesto un punto suspensivo en la calendarización de la competencia, pero además abordó lo que catalogó como avanzadas conversaciones para que la Fórmula E retorne a Santiago en 2021, en lo que sería la cuarta edición del Santiago ePrix.

Alberto Longo, CEO of Formula E, shows Juan Carlos Jobet, Minister of Energy for Chile the new Gen2 car.

Longo sostuvo que “va muy bien. Cuando me fui de Santiago encontré especialmente los últimos días una colaboración total en todos los ámbitos, tanto del privado como el público y especialmente del alcalde Felipe Alessandri”. Los dichos de Longo fueron en la misma línea de lo que había manifestado su colega Alejandro Agag una vez terminada la edición 2020 de la carrera en el Parque O’Higgins.

El alemán Maximilian Günther del equipo BMW i Andretti Motorsport venció en la tercera edición del Santiago ePrix.

Longo precisó que “esto es una primicia, pero estamos muy cerquita de firmar un contrato e incluso a más largo plazo con Santiago. Estamos cerca de llegar a Santiago otra vez en enero. En cuanto que lo tengamos firmado, pues lo haremos público con mucho gusto”.

¿El estallido social hizo peligrar la edición 2020?

Sobre la realización de la carrera en enero pasada, que fue catalogada como todo un éxito por la organización, la alcaldía de Santiago y la Intendencia, Longo detalló que siempre su camino fue el de venir a Chile y correr.

“Me llamaron loco cuando dije ‘hay que ir a correr a Chile a pesar de las circunstancias’. Estaba el 18 de noviembre en un hotel haciendo la rueda de prensa -se cumplían 30 días del inicio de la revuelta social- y cuando volví a Londres, después de haber tenido reuniones con la Intendencia, Alcaldía y uno que otro ministro, dije en Londres ‘hay que asumir el riesgo. Tenemos tanto apoyo desde todos los ángulos que en definitiva deberíamos ir allí'. Internamente todo el mundo me apoyó, pero en cuanto comenzamos a hablar con los equipos, la gente que no había estado en el país solo oía las noticias malas”, explicó, dando cuenta de un evidente recelo.

El ejecutivo español habló con los más incrédulos para explicarles la situación. “Aquí llevo cuatro días y no he visto nada. Todo ocurre en una zona muy localizada y está controlado. No veo mucho más riesgo que el que podamos tener en casi cualquier punto del mundo cuando vamos a correr. El miedo que tenía de verdad era que el público no llegara. Mi sorpresa fue mayúscula. Toda la gente me dio el enhorabuena por haber venido”, finalizó uno de los fundadores de la competencia de autos eléctricos.

De esta manera, todo apunta a que Santiago también formará parte del calendario de la séptima temporada e igualmente de las que están por venir.