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    Así se ven los prototipos de dos Hummer estilizados

    El SUV y la pick-up conceptuales fueron presentados durante la inauguración del nuevo centro de diseño avanzado de General Motors en California.

     

    General Motors aprovechó la apertura de su nuevo estudio de diseño avanzado en Pasadena, California, para mostrar una visión radical del futuro de la movilidad todoterreno. Bajo el nombre GMC Hummer X, la compañía presentó dos prototipos eléctricos de tamaño mediano -un SUV y una pick-up- concebidos como laboratorios tecnológicos para desarrollar nuevas soluciones de diseño, fabricación y experiencia de usuario.

    Aunque no está previsto que lleguen a producción, ambos anticipan cómo podrían evolucionar los vehículos eléctricos de aventura en los próximos años. Los dos fueron desarrollados sobre una plataforma modular enfocada en cuatro pilares: capacidad, reconfiguración, sostenibilidad y comunidad.

    Uno de los aspectos más innovadores es su sistema de fabricación Flex Fab, una tecnología que permite producir componentes metálicos sin necesidad de herramientas de estampado tradicionales. Gracias a ello, los prototipos exhiben una estética más limpia y funcional, con superficies planas, uniones soldadas por láser y tornillería visible.

    En materia de capacidades todoterreno, el Hummer X destaca por su baja altura del centro de gravedad, aceleración instantánea propia de los vehículos eléctricos, neumáticos de hasta 37 pulgadas, amortiguadores Multimatic, protecciones inferiores reforzadas y guardabarros desmontables. El SUV ofrece hasta 334 mm de despeje al suelo y ángulos de ataque y salida de 44° y 46°, respectivamente.

    El interior también apuesta por la personalización. El puesto de conducción incorpora pantallas configurables que permiten adaptar la información según el tipo de uso, ya sea conducción en senderos, escalada sobre rocas o desplazamientos en carretera.

    Otro elemento llamativo es el concepto Hummer Hub, una plataforma digital que conecta al vehículo con aplicaciones y servicios. Entre ellos destaca un dron explorador capaz de adelantarse en la ruta, analizar el terreno en tiempo real y transmitir información al conductor antes de enfrentar obstáculos.

    La sostenibilidad también juega un papel central. Diversos componentes fueron desarrollados utilizando materiales reciclados y estructuras diseñadas para facilitar su desmontaje y reutilización, promoviendo una economía circular dentro del ecosistema del vehículo.

    Con estos prototipos, GMC no solo explora nuevas posibilidades para la electrificación extrema, sino también nuevas formas de construir, personalizar y vivir la experiencia de un vehículo todoterreno.

    Más sobre:NoticiasHummerXSUVPick-upCamionetasVehículos conceptualesVehículos eléctricosElectromovilidad

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