Aston Martin celebra a sus descapotables con dos versiones exclusivas

Aston Martin ha querido festejar seis décadas de historia del icónico nombre Volante, que identifica a sus modelos descapotables, con dos ediciones especiales muy premium de sus modelos DB12 Volante y Vanquish Volante. Estas versiones aniversario buscan rendir homenaje al legado de la marca, combinando lujo, performance y diseño exclusivo.

La división de personalización Q by Aston Martin estuvo a cargo de este proyecto, que presenta dos convertibles limitados a solo 60 unidades cada uno, que llegarán al mercado en este cuarto trimestre de 2025.

Esto no solo refuerza el prestigio del “Volante” como símbolo del lujo abierto, sino que pone de manifiesto la capacidad de Aston para producir vehículos de altísima exclusividad con detalles únicos y dosis generosas de carisma británico.

Especificaciones

El DB12 Volante edición 60 se impulsa con un motor V8 biturbo de 4.0 litros, capaz de entregar unos 680 Hp y 800 Nm de par, una configuración que permite combinar confort, lujo y deportividad en un convertible de gran turismo de altos vuelos.

Por su parte, el Vanquish Volante brinda aún más. Está equipado con un motor biturbo V12 de 5.2 litros, con 835 Hp y 1.000 Nm. Con esta mecánica, ofrece una experiencia brutal, capaz de alcanzar los 340 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en 3,4 segundos.

Diseño y detalles exclusivos

Ambos modelos comparten un acabado exterior especial: un profundo verde Pentland Green con acentos en bronce anodizado que resaltan la elegancia y la herencia de estos Volante aniversario. Los colores y detalles no son solo ornamentales; juegan con la luz y el entorno para reforzar la estética aristocrática de Aston Martin.

El techo de los Volante es plegable, ligero, diseñado para un uso práctico y visualmente atractivo. Esta edición especial también ofrece a los compradores la posibilidad de personalización intensiva gracias al departamento Q: desde materiales interiores hasta los detalles exteriores, cada vehículo puede volverse algo distintivo.

Herencia y exclusividad

El nombre “Volante” fue introducido por primera vez en 1965, con un modelo hoy legendario que sentó las bases de lo que este apellido representa: un coche abierto de alto lujo, vibrante presencia estética y emoción al conducir. Estas nuevas ediciones 60º aniversario recogen esa esencia y la proyectan al presente con tecnología, rendimiento y artesanía moderna.