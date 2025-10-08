Aston Martin DB12 S: el nuevo referente del gran turismo británico

Aston Martin acaba de lanzar el DB12 S, una evolución que lleva al límite el concepto del deportivo moderno. La marca británica eleva el listón en potencia, precisión y estilo, transformándolo en un automóvil aún más refinado y potente

Este gran turismo incorpora un motor V8 biturbo de 4.0 litros que desarrolla 700 Hp y 800 Nm de par, una mejora sustancial respecto al modelo base. Gracias a un conjunto de optimizaciones en la gestión del motor, la transmisión y la dinámica del chasis, logra acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,4 segundos, alcanzando una velocidad máxima de 325 km/h.

PHILIPPRUPPRECHT

El modelo, que se suma a las variantes DBX S y Vantage S, presentadas este año, presenta entre sus novedades una nueva calibración del diferencial electrónico (E-Diff), suspensión revisada, barras estabilizadoras más rígidas y un sistema de frenos carbono-cerámicos de serie, que ofrecen mayor resistencia al calor y reducen el peso no suspendido.

Esos ajustes le refuerzan la estabilidad en curvas y la capacidad de respuesta del vehículo sin comprometer el confort de marcha característico de un deportivo de alta gama.

PHILIPPRUPPRECHT

El diseño exterior también evoluciona con una presencia más atlética: un splitter frontal más pronunciado, ranuras funcionales en el capó, un difusor trasero de mayor tamaño y un sistema de escape cuádruple que mejora tanto la estética como la sonoridad.

La insignia “S” en los laterales y los nuevos acabados opcionales en titanio y fibra de carbono completan una imagen imponente y sofisticada.

PHILIPPRUPPRECHT

En el interior, el DB12 S combina lujo artesanal y tecnología contemporánea. La cabina ofrece tapizados en cuero Accelerate y Alcantara, cuero semianilina Inspire S y cuero semianilina Alcantara e Inspire S. Todo se integra con el avanzado sistema de infoentretenimiento propio de Aston Martin, que ofrece una experiencia digital más intuitiva y elegante.

El Aston Martin DB12 S ya está disponible para pedidos en versiones Coupé y Volante, con entregas previstas para el primer trimestre de 2026.