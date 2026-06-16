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    Audi A6 allroad llega más robusto, tecnológico y electrificado que nunca

    La quinta generación del familiar germano estrena una carrocería más ancha, suspensión neumática adaptativa, dirección en las cuatro ruedas y, por primera vez, una variante híbrida enchufable con hasta 95 kilómetros de autonomía eléctrica.

     
    TSP

    La combinación entre confort de lujo, tecnología avanzada y capacidades fuera del asfalto alcanza una nueva dimensión con la última evolución de uno de los modelos más emblemáticos de Audi.

    Pensado para quienes buscan la versatilidad de un SUV sin renunciar al dinamismo y refinamiento de un station wagon premium, el nuevo A6 allroad inicia una nueva etapa con una propuesta más robusta, tecnológica y eficiente.

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    La quinta generación del modelo adopta por primera vez una carrocería ensanchada, con 11 centímetros adicionales respecto del A6 Avant. Esta mayor presencia visual se complementa con pasos de rueda más marcados, protecciones específicas, barras de techo y llantas exclusivas de hasta 21 pulgadas, elementos que refuerzan su carácter aventurero.

    Más allá de la estética, las mejoras se concentran en sus aptitudes dinámicas. El A6 allroad incorpora una suspensión neumática adaptativa de serie con un rango de ajuste de 55 milímetros, permitiendo elevar o reducir la altura según las condiciones del terreno. En comparación con el Avant, la distancia al suelo aumenta en 34 milímetros, lo que mejora significativamente su desempeño fuera del asfalto.

    AUDI AG

    La dirección en las cuatro ruedas también juega un papel fundamental. A bajas velocidades, las ruedas traseras giran hasta cinco grados en sentido contrario a las delanteras para mejorar la maniobrabilidad, mientras que a velocidades más altas acompañan el movimiento del eje delantero para aumentar la estabilidad.

    En el interior, el modelo apuesta por una experiencia digital de última generación. El puesto de conducción integra una pantalla panorámica compuesta por un cuadro de instrumentos digital de 11,9 pulgadas y una pantalla táctil central de 14,5 pulgadas. Opcionalmente se suma un monitor de 10,9 pulgadas para el pasajero. El equipamiento puede incluir asientos con ventilación y masaje, climatizador de cuatro zonas y un techo panorámico de cristal con regulación de transparencia.

    AUDI AG

    La gama mecánica estará compuesta exclusivamente por opciones electrificadas. La gran novedad es la llegada del primer A6 allroad híbrido enchufable, que combina un motor turbo de 2.0 litros con un propulsor eléctrico para desarrollar 367 hp y 500 Nm de torque. Gracias a una batería de 20,7 kWh útiles, puede recorrer hasta 95 kilómetros en modo completamente eléctrico.

    También estará disponible un V6 turbodiésel de 3.0 litros con tecnología mild hybrid, capaz de entregar 299 hp y 580 Nm de torque. Ambos motores se asocian a la tracción integral quattro, uno de los sellos históricos del modelo.

    TSP

    El Audi A6 allroad está disponible para pedidos a partir de este 18 de junio, con entregas programadas para el último trimestre del año. Su precio parte en los 77 mil euros, unos $80 millones.

    Más sobre:NoticiasAudiA6 allroadStation wagonVehículos híbridosElectromovilidad

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