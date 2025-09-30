Audi muestra el nuevo hatchback que reemplazará al A1 y al Q2

Audi tiene programado para retirar sus dos modelos más pequeños, el A1 y el Q2, el próximo año. Su reemplazo como vehículos de entrada fue cazado por el sitio británico Autocar y ya se pudieron observar sus primeras características externas.

Por ahora se sabe que se trata de un hatchback eléctrico, que será una contraparte del A3 hatchback y el Q3 crossover, y que parece inspirado en el recordado Audi A2 de principios de los 2000, cuyo nombre podría heredar.

Entre los rasgos que tiene del A2, están la silueta compacta y la orientación hacia la ligereza y la aerodinámica, pero los adapta a los códigos actuales de Audi. La parrilla cerrada, los grupos ópticos afilados y una línea de cintura más marcada transmiten una identidad claramente eléctrica, alineada con el resto de la familia E-tron.

Este hatchback se ubicará por debajo del Q4 e-tron y está llamado a ser la opción más accesible dentro de la gama eléctrica de la firma. Como misión tiene conquistar a un público joven y urbano que busca movilidad sostenible y estilo premium. Además, su arquitectura permitirá integrar baterías más eficientes y soluciones de conectividad avanzada.

Daniel Wollstein

Aunque Audi no ha dado detalles técnicos, se espera que utilice la plataforma MEB del Grupo Volkswagen, que ha sido ocupada para el Volkswagen ID.3, el Audi Q4 Etron y el Cupra Tavascan, entre otros.

“No hay muchas marcas en el mundo, pero creo que Audi puede ofrecer una auténtica oferta premium en el segmento A”, ha dicho en el pasado el director ejecutivo de Audi, Gernot Döllner, respecto a este proyecto.