Audi Sport oficializa a Ken Block para acelerar el desarrollo en el campo eléctrico

La división Audi Sport anunció la contratación del piloto Ken Block. El norteamericano de 53 años, famoso por sus espectaculares gymkhanas a bordo de unidades Ford, se mostró feliz de recalar en la firma alemana, puesto que, según explicó, “Audi es la marca que encendió mi pasión por el motorsport”. Block era un adolescente cuando el Audi Quattro revolucionó el World Rally Championship y trituró los tiempos en la colina Pikes Peak.

Ahora, Audi dice que durante la visita del piloto a la sede central de la compañía, tuvo oportunidad de cumplir algunos sueños: condujo el citado Audi Quattro S1, el Audi V8 Quattro del DTM y el futurístico Audi e-tron Vision Gran Turismo. Por supuesto, Ken Block no perdió la oportunidad de probar el vehículo eléctrico más potente actualmente en la gama de modelos. “El Audi RS e-tron GT realmente me sorprendió”, dijo Block. “El diseño es exquisito con gran atención al detalle y un acabado perfecto. La experiencia de conducción es asombrosa: el auto es increíblemente rápido y se maneja muy bien. El centro de gravedad es muy bajo, por lo que puede cambiar de dirección rápidamente“.

Considerado desde siempre como un ‘petrol head’, el estadounidense también ha incursionado en la electromovilidad en los últimos años. Logró el tercer mejor tiempo en el Dakar 2020 con un prototipo eléctrico y ganó la carrera inaugural de la serie rallycross Projekt E, en Höljes, Suecia.

“La movilidad eléctrica es el futuro. Veo el auto eléctrico como un paso adelante para crear algo que reduzca las emisiones y haga del planeta un lugar mejor. Pero no solo eso: también se trata de rendimiento. Amo cualquier cosa que me haga ir más rápido y los autos eléctricos pueden hacer eso. Y en lo que respecta al sonido, tengo niños a los que no les importa eso. Creen que el sonido de los modelos eléctricos es tan genial como el de los motores de combustión interna “.

Ken Block y Audi trabajarán juntos en el campo de la movilidad eléctrica con efecto inmediato. Oliver Hoffmann, miembro de la Junta de Desarrollo Técnico de Audi, dijo que “todos los días intentamos romper los límites para crear el futuro de la movilidad. Nuestro objetivo es fascinar a nuestros clientes con los diseños, tecnología innovadora y un amplio ecosistema digital. Estoy encantado de traer a Ken Block y su equipo a Audi“.