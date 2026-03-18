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    Audi revive el A2 en clave eléctrica para abrir su gama

    Audi anuncia el A2 e-tron, un compacto eléctrico que debutará a fines de 2026 y se fabricará en Alemania.

     

    La marca de los cuatro anillos adelantó un nuevo paso en su estrategia eléctrica con el anuncio del Audi A2 e-tron, un modelo que se ubicará como puerta de entrada a su oferta de autos a batería. El estreno está previsto para el otoño europeo de 2026, mientras que su producción se realizará en Ingolstadt, sede histórica de la compañía.

    El anuncio se realizó en el marco de la conferencia anual de la firma, donde su CEO, Gernot Döllner, entregó las primeras definiciones del proyecto: “Hemos escuchado. Nuestros clientes quieren una movilidad eléctrica que funcione en la vida cotidiana. El A2 e-tron es nuestra promesa de eficiencia y confianza en un formato compacto”, señaló.

    El nuevo modelo recupera una denominación conocida dentro de la marca. El Audi A2, lanzado a fines de los 90, fue un ejercicio temprano en eficiencia y diseño liviano. Más de dos décadas después, la firma retoma ese concepto, ahora enfocado en la electromovilidad.

    El primer boceto publicado deja ver una silueta compacta, pensada para entornos urbanos, con proporciones contenidas y una estética alineada con los últimos eléctricos de la casa alemana.

    Desde Audi explican que el A2 e-tron apunta a un público amplio, especialmente en ciudades europeas donde crece la demanda por vehículos eléctricos de menor tamaño. La propuesta considera atributos como eficiencia, conectividad y versatilidad para el día a día.

    En paralelo, la compañía avanza en la transformación de sus plantas. La producción en Ingolstadt forma parte de ese proceso. “Es un modelo clave también para nuestra sede en Alemania. Asegura empleo y refuerza el desarrollo de movilidad eléctrica ‘Made in Germany’”, agregó Döllner.

    El A2 e-tron se enmarca en una nueva etapa de lanzamientos que la marca viene desplegando desde 2024. A ello se sumará también el Audi Q9, proyectado para el segmento superior, con el que buscan ampliar la cobertura de su portafolio.

    Más sobre:NoticiasAudiA2 e-tronautos eléctricoselectromovilidad

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