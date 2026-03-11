SUSCRÍBETE
    Audi RS 3 competition limited: 750 unidades para los 50 años del cinco cilindros

    La marca alemana presentó una edición limitada basada en el RS 3 actual para conmemorar medio siglo de su motor de cinco cilindros.

     
    Daytona gray pearl effect, dynamic photo, exterior, three-quarter front view

    Audi presentó el Audi RS 3 competition limited, una edición especial limitada a 750 unidades a nivel mundial que conmemora los 50 años del motor de cinco cilindros de la marca.

    El modelo se basa en la generación actual del RS 3 y mantiene el motor 2.5 TFSI, un propulsor que forma parte de la historia deportiva de la firma alemana desde mediados de los años setenta y que ha estado presente en distintos modelos de alto rendimiento.

    Malachite green, dynamic photo, exterior, three-quarter rear view AUDI AG

    El RS 3 apareció por primera vez en 2011 con la generación identificada como 8PA. Posteriormente llegaron nuevas versiones, entre ellas la generación 8V presentada en 2015 y la actual 8Y, lanzada en 2021.

    Esta última plataforma sirve como base para la edición competition limited, que mantiene la potencia de 400 caballos y un par máximo de 500 Nm.

    Malachite green, dynamic photo, exterior, three-quarter front view AUDI AG

    Según datos de la marca, el modelo puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,8 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 290 km/h.

    El sistema de escape deportivo con válvulas variables forma parte del equipamiento del vehículo. Además, se redujo parte del aislamiento del motor para permitir una mayor presencia del sonido del propulsor en el habitáculo.

    Ajustes en chasis y suspensión

    Una de las novedades técnicas del modelo es la incorporación de suspensión roscada ajustable en tres vías, un sistema que permite modificar manualmente la configuración de compresión y extensión de los amortiguadores.

    El conjunto se complementa con una barra estabilizadora trasera más rígida y el sistema Torque Splitter, encargado de distribuir el par entre las ruedas traseras.

    También incorpora frenos cerámicos y mejoras en la refrigeración de los amortiguadores mediante componentes fabricados en acero inoxidable y aluminio.

    Malachite green, indoor static photo, exterior, detailed front view AUDI AG

    Detalles de diseño

    En el exterior, el modelo incorpora elementos aerodinámicos en carbono mate en el difusor trasero, el alerón, las carcasas de los espejos y piezas del frontal.

    Entre los colores disponibles aparece el Verde Malachit, utilizado como referencia histórica al Audi Sport quattro de la década de 1980. También se ofrecen tonos Gris Daytona y Blanco Glaciar.

    En el interior, el vehículo incluye asientos tipo bucket con tapizado en microfibra Dinamica en color oro neodimio, costuras en blanco jengibre y detalles en carbono. Cada unidad cuenta con una placa numerada que identifica su lugar dentro de la serie.

    Indoor static photo, interior AUDI AG

    El panel de instrumentos digital incorpora un diseño con fondo blanco que hace referencia al Audi RS2 Avant presentado en 1994.

    La producción del RS 3 competition limited estará limitada a 750 unidades. El precio de partida se sitúa en torno a los 135.000 euros ($142 millones de pesos chilenos)y las primeras entregas están previstas para mediados de 2026.

