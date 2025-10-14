BAIC suma socios para su relanzamiento en Chile

BAIC y Forum formalizaron una alianza estratégica para la comercialización y relanzamiento de los vehículos BAIC en Chile, que en un principio se extenderá por cuatro años y busca potenciar el reposicionamiento de la marca, a través del apoyo en la entrega de créditos.

Recientemente, el Grupo Automotriz Magna anunció su llegada al país, para tomar la firma china con un plan de inversión de más de 20 millones de dólares para los años 2025 y 2026.

El lanzamiento de su portafolio de nueve vehículos está previsto para los últimos meses del año e incluirá los modelos BJ30, BJ40, BJ40 PRO, BJ60, EU5, U5 Plus, X7, X35 y X55.

Su red de distribución tendrá 15 locales entre Antofagasta y Punta Arenas.

Para los clientes, la alianza con Forum se traducirá en un acceso más ágil y competitivo a los vehículos BAIC, acompañados de soluciones de financiamiento innovadoras.

La colaboración permitirá a los distribuidores contar con nuevas herramientas de financiamiento y mayor respaldo comercial.

“Queremos que cada cliente viva una experiencia integral, con la confianza de estar respaldado por dos compañías que ponen las necesidades de las personas al centro”, dijo Renato Rivas, gerente general de Grupo Automotriz Magna en Chile.

Este anuncio de Baic se suma al hecho recientemente por las marcas Dongfeng y Foton, de Cidef, que también informaron una alianza con Forum para entregar financiamiento a sus clientes.

También en relación al financiamiento de vehículos, entre el 16 y al 19 de octubre se realizarán los Credydays by Forum en Movicenter, donde habrá beneficios exclusivos diseñados para facilitar la compra.