Bentley entrega los primeros detalles de su primer vehículo eléctrico

La histórica firma de automóviles de lujo británica, Bentley, anunció algunos ajustes en su ambicioso plan de electrificación, llamado Beyond100+. El calendario para su transición completa sufre algunas alternaciones,, extendiendo la producción de modelos de combustión interna e híbridos enchufables (PHEV), al menos, hasta 2035.

En paralelo, reveló detalles de su primer modelo completamente eléctrico: un SUV urbano de lujo de menos de cinco metros de largo, que debutará a finales de 2026 con entregas en 2027.

Este nuevo modelo, cuyo nombre aún no se conoce, será diseñado y producido internamente en su sede británica y sobresale por su tecnología de carga avanzada: es capaz de añadir 160 kilómetros de autonomía en tan solo siete minutos de recarga, convirtiéndose en uno de los más veloces del mundo.

En el anuncio, el jefe de I+D, Matthias Rabe, dijo que el nuevo SUV será “tan cómodo como un Flying Spur y tan ágil como un Continental GT” y que tendrá una aceleración “muy rápida”.

Entre los pocos detalles que se conocieron, está que el interior estará revestido con 30 metros cuadrados de cuero que se mantendrán unidos con 130 mil puntadas de 150 metros de hilo.

Durante octubre, una versión camuflada de este SUV eléctrico fue cazado realizando pruebas en las calles.

En cuanto a la decisión de abrirse a la posibilidad prolongar el uso de motores termo­eléctricos y la hibridación más allá de 2035, postergando su plan de ser una marca 100% eléctrica a partir de esa fecha, refleja una estrategia más mesurada, alineada con la realidad del mercado del lujo, que avanza hacia la electrificación pero no descuida las expectativas de los clientes que aún valoran las motorizaciones tradicionales.