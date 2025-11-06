OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    MtOnline

    Bentley entrega los primeros detalles de su primer vehículo eléctrico

    De paso, la marca británica entregó una actualización de su estrategia Beyond100+, que adelanta que los planes de ser exclusivamente eléctrica para 2035 pueden modificarse.

     

    La histórica firma de automóviles de lujo británica, Bentley, anunció algunos ajustes en su ambicioso plan de electrificación, llamado Beyond100+. El calendario para su transición completa sufre algunas alternaciones,, extendiendo la producción de modelos de combustión interna e híbridos enchufables (PHEV), al menos, hasta 2035.

    En paralelo, reveló detalles de su primer modelo completamente eléctrico: un SUV urbano de lujo de menos de cinco metros de largo, que debutará a finales de 2026 con entregas en 2027.

    Este nuevo modelo, cuyo nombre aún no se conoce, será diseñado y producido internamente en su sede británica y sobresale por su tecnología de carga avanzada: es capaz de añadir 160 kilómetros de autonomía en tan solo siete minutos de recarga, convirtiéndose en uno de los más veloces del mundo.

    En el anuncio, el jefe de I+D, Matthias Rabe, dijo que el nuevo SUV será “tan cómodo como un Flying Spur y tan ágil como un Continental GT” y que tendrá una aceleración “muy rápida”.

    Mark Fagelson

    Entre los pocos detalles que se conocieron, está que el interior estará revestido con 30 metros cuadrados de cuero que se mantendrán unidos con 130 mil puntadas de 150 metros de hilo.

    Durante octubre, una versión camuflada de este SUV eléctrico fue cazado realizando pruebas en las calles.

    En cuanto a la decisión de abrirse a la posibilidad prolongar el uso de motores termo­eléctricos y la hibridación más allá de 2035, postergando su plan de ser una marca 100% eléctrica a partir de esa fecha, refleja una estrategia más mesurada, alineada con la realidad del mercado del lujo, que avanza hacia la electrificación pero no descuida las expectativas de los clientes que aún valoran las motorizaciones tradicionales.

    Más sobre:NoticiasBentleyElectromovilidadSUVAutos eléctricosLujo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Ganancias de Empresas Copec caen a la mitad por menor desempeño del negocio forestal

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Lo más leído

    1.
    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

    2.
    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    3.
    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    4.
    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    Kaiser por respaldos en segunda vuelta: “No estamos dispuestos a sacrificar la confianza de la ciudadanía por un puesto en un gobierno”

    5.
    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!
    Match Electoral

    ¿Con qué candidatura Presidencial tienes más afinidad? ¡Descubre tu Match!

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

    Servicios

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Revisa si tu cuenta fue reportada al SII por el tope de 50 transferencias bancarias

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Dónde ver la Gira Teletón 2025 en vivo: revisa el calendario de ciudades y artistas

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas
    Chile

    Gremio, ANP y Federación de Medios rechazan intento de fiscal de acceder a información de celulares de periodistas

    Solicitud de desafuero de Orrego será resuelta por la Corte de Apelaciones de Santiago

    Canciller y nueva arremetida de Boric contra Trump en un foro internacional: “El Presidente tiene su forma de expresarse”

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos
    Negocios

    El cobre, la principal exportación de Chile, ahora es considerado un mineral crítico para Estados Unidos

    Ganancias de Empresas Copec caen a la mitad por menor desempeño del negocio forestal

    Ventas de autos de lujo pierden brillo y velocidad en 2025: el opaco desempeño de Ferrari y Porsche

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez
    Tendencias

    “A la gente extranjera...”: el comentado reclamo de un turista colombiano que visitó Santiago por primera vez

    La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

    Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas
    El Deportivo

    La batalla del Iquique Pro ya tiene sus finalistas

    El estratégico plan de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025: más de 10 mil estudiantes repletaron las sedes

    El Midtjylland de Darío Osorio vence al Celtic para seguir con su campaña perfecta y liderar la Europa League

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
    Finde

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

    Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap
    Cultura y entretención

    “Mi flow es eterno, ya no es legendario”: Daddy Yankee regresa al reggaetón junto a Bizarrap

    La Feria del Libro de Maipú celebra 20 años y suma presentaciones para este fin de semana

    Carlos Geniso, productor de AC/DC en Chile: “Con las entradas estamos dentro del rango, no estamos excediendo”

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita
    Mundo

    Cómo se desmoronó el sueño de Neom, la ciudad futurista de Arabia Saudita

    Israel comenzará a reducir sus fuerzas de reserva en Gaza, según funcionarios

    Rama Duwaji, la esposa y artista de la generación Z detrás de la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía
    Paula

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía

    Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

    Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años