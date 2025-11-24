BLACK SALE $990
    Brabus desata su lado más salvaje con descapotables que pueden llegar a costar 1 millón de euros

    La empresa de tuning que trabaja con modelos Mercedes ha lanzado dos versiones del AMG G 63 con 800 CV, mucho lujo y suspensiones para uso off-road.

     

    Siempre en la búsqueda de sorprender, Brabus ha presentado dos ediciones muy radicales del Mercedes-Benz AMG G 63: el 800 Cabrio y el XL 800 Cabrio, dos vehículos únicos que combinan su motor V8 biturbo con la sensación de libertad del techo abierto, tanto en rutas urbanas como fuera de pista.

    Para quienes no la conocen, Brabus se ha convertido en una empresa especializada en el tuning de modelos de la marca alemana de la estrella, aunque no tiene relación con ella. Sus clientes pueden llevarle su vehículo para personalizarlo o le pueden pedir que realice todo el proceso por ellos, incluida la compra.

    El 800 Cabrio cuenta con un motor de 4.0 litros twin-turbo que entrega una potencia de 588 kW (800 CV) y 1.000 Nm de torque, gestionados por una caja automática de nueve velocidades con levas de carbono en el volante.

    Gracias a este monstruo mecánico, acelera de 0 a 100 km/h en apenas 4,0 segundos, con una velocidad máxima limitada electrónicamente a 240 km/h.

    Su planteamiento se adapta muy bien al asfalto, pero con un diseño robusta, gracias a su carrocería con elementos en fibra de carbono, techo de lona diseñado con más de 500 componentes, y una estructura reforzada para mantener la rigidez torsional.

    Por su parte, el XL 800 Cabrio es una verdadera declaración de intenciones. Basado también en el G 63, incorpora suspensión con ejes portal que elevan su altura al suelo (hasta 47,9 cm), lo que le permite enfrentarse a terrenos exigentes sin perder presencia.

    Su motor es el mismo V8 de 800 CV, pero con un 0 a 100 km/h que se relativiza a 4,6 segundos debido a su mayor peso y enfoque off-road, y una velocidad máxima limitada a 210 km/h.

    El sistema de escape deportivo con válvulas configurables permite modular el tono desde elegante hasta “rugido de superdeportivo”, y los frenos y ruedas especialmente diseñados están pensados para ofrecer solidez sobre senderos complicados.

    En el apartado estético, ambos modelos lucen una combinación agresiva de fibra de carbono, llantas forjadas de gran diámetro (22 pulgadas en el caso del XL), y detalles exclusivos como pasos de rueda ensanchados y acabados de lujo en la carrocería.

    El interior no es menos exigente: tapicería de piel fina Masterpiece, costuras especiales, volante de carbono, y un ambiente que mezcla la elegancia con la amenaza imponente de un V8 desatado.

    Su producción será exclusiva y se limitará a 50 unidades de cada versión. El 800 Cabrio tiene un precio de 761.500 , mientras que la XL cuesta 887.600 euros, valores que no incluyen IVA, valor que incorporado lleva el costo alrededor de 1 millón.

