Brad Pitt protagonizará película sobre la Fórmula 1

Apple sorprende y alegra a los aficionados de Fórmula 1 anunciando un nuevo film sobre la categoría reina del automovilismo. Si bien por el momento no dispone de título ni fecha de estreno, sí se sabe que será protagonizada por Brad Pitt y en la producción estará Lewis Hamilton.

El proyecto será liderado por el productor de grandes éxitos de taquilla Jerry Bruckheimer y el director de Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski. A ellos, se sumará el heptacampeón del mundo -que durante el último tiempo se ha envuelto en varias polémicas-, el cual tendrá un importante rol como productor de esta cinta. Se desconoce si además aparecerá en la cinta, pero lo más probable es que no puesto que en declaraciones a DAZN F1 señaló que: “ahora mismo no tengo tiempo, así que supongo que será algo que haga cuando me retire”.

Respecto del guión de la película, estará encabezado por Ehren Kruger y el principal protagonista será Brad Pitt, que será un piloto veterano que al retirarse se da cuenta que quiere volver para luchar contra los mejores de la disciplina y ayudar a un joven novato.

Esta obra no es la primera dedicada al Gran Circo, ejemplo de ello es la serie Drive to Survive de Netflix y que cuenta con tres temporadas de 10 capítulos cada una. Se trata sobre todo lo que sucede en la Fórmula 1 y también añade todo lo que hay detrás de cada fin de semana y ha conseguido un gran éxito sobre todo en Estado Unidos. Eso sí, la última temporada no tuvo muy buena recepción y recibió varias críticas por los expertos.

Por el momento se desconoce cuándo comenzarán a rodar por lo que solo queda esperar que se vayan anunciando más detalles acerca de este film.