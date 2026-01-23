Bugatti FKP Hommage: el Veyron definitivo es un hiper-GT único

Bugatti vuelve a desafiar los límites del automóvil con la presentación del FKP Hommage, un hiper-GT único concebido como el “Veyron definitivo”.

Este modelo excepcional rinde homenaje a Ferdinand Karl Piëch, el histórico líder del Grupo Volkswagen y la mente detrás del proyecto Veyron, el automóvil que redefinió los estándares de potencia, velocidad y sofisticación en el siglo XXI.

Desarrollado por la división Bugatti Solitaire, especializada en encargos totalmente personalizados, el FKP Hommage toma como base técnica al Chiron, pero reinterpreta el legado del Veyron 16.4 con una mirada contemporánea.

Bajo su carrocería late el emblemático motor W16 quad-turbo, en su especificación más extrema: 1.578 caballos de fuerza, heredados del Chiron Super Sport, acompañados por un sistema de refrigeración optimizado, intercoolers mejorados y una transmisión reforzada capaz de gestionar semejante despliegue de potencia.

Desde el punto de vista del diseño, el FKP Hommage recupera rasgos icónicos del Veyron original, pero refinados hasta el extremo. La clásica parrilla en forma de herradura adopta ahora un tratamiento tridimensional y vertical, mientras que los nuevos faros LED en forma de “L” aportan una expresión más precisa y moderna.

Las tomas de aire delanteras, considerablemente más grandes, responden a las mayores exigencias térmicas del W16, y las llantas (20 pulgadas delante y 21 detrás) materializan una idea que en su momento se pensó para el Veyron, pero que recién ahora cobra forma definitiva.

El carácter exclusivo del FKP Hommage se refuerza con una carrocería bitono, donde un profundo rojo de múltiples capas contrasta con paneles de fibra de carbono expuesta. Esta combinación fue elegida por su propietario anónimo para dialogar visualmente con su propio Veyron, subrayando la continuidad entre pasado y presente.

En el interior, la personalización alcanza un nivel casi artesanal. La cabina incorpora una consola central mecanizada a partir de una sola pieza de aluminio, tejidos desarrollados por una casa parisina y una verdadera joya de la relojería: un Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon de 43 mm, integrado como pieza decorativa y símbolo del vínculo entre alta ingeniería y lujo atemporal.

Bugatti no ha revelado el precio exacto del FKP Hommage, pero confirmó que supera los 10 millones de euros, una cifra que lo sitúa en la élite absoluta del automóvil, junto a creaciones como La Voiture Noire, demostrando que se trata de la máxima expresión del legado Veyron.