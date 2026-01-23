SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Bugatti FKP Hommage: el Veyron definitivo es un hiper-GT único

    Con un motor de 1.578 hp, diseño a medida y un precio superior a los 10 millones de euros, el modelo le rinde tributo a Ferdinand Piëch con una pieza irrepetible de ingeniería y lujo extremo.

     

    Bugatti vuelve a desafiar los límites del automóvil con la presentación del FKP Hommage, un hiper-GT único concebido como el “Veyron definitivo”.

    Este modelo excepcional rinde homenaje a Ferdinand Karl Piëch, el histórico líder del Grupo Volkswagen y la mente detrás del proyecto Veyron, el automóvil que redefinió los estándares de potencia, velocidad y sofisticación en el siglo XXI.

    Desarrollado por la división Bugatti Solitaire, especializada en encargos totalmente personalizados, el FKP Hommage toma como base técnica al Chiron, pero reinterpreta el legado del Veyron 16.4 con una mirada contemporánea.

    Bajo su carrocería late el emblemático motor W16 quad-turbo, en su especificación más extrema: 1.578 caballos de fuerza, heredados del Chiron Super Sport, acompañados por un sistema de refrigeración optimizado, intercoolers mejorados y una transmisión reforzada capaz de gestionar semejante despliegue de potencia.

    Desde el punto de vista del diseño, el FKP Hommage recupera rasgos icónicos del Veyron original, pero refinados hasta el extremo. La clásica parrilla en forma de herradura adopta ahora un tratamiento tridimensional y vertical, mientras que los nuevos faros LED en forma de “L” aportan una expresión más precisa y moderna.

    Las tomas de aire delanteras, considerablemente más grandes, responden a las mayores exigencias térmicas del W16, y las llantas (20 pulgadas delante y 21 detrás) materializan una idea que en su momento se pensó para el Veyron, pero que recién ahora cobra forma definitiva.

    El carácter exclusivo del FKP Hommage se refuerza con una carrocería bitono, donde un profundo rojo de múltiples capas contrasta con paneles de fibra de carbono expuesta. Esta combinación fue elegida por su propietario anónimo para dialogar visualmente con su propio Veyron, subrayando la continuidad entre pasado y presente.

    En el interior, la personalización alcanza un nivel casi artesanal. La cabina incorpora una consola central mecanizada a partir de una sola pieza de aluminio, tejidos desarrollados por una casa parisina y una verdadera joya de la relojería: un Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon de 43 mm, integrado como pieza decorativa y símbolo del vínculo entre alta ingeniería y lujo atemporal.

    Bugatti no ha revelado el precio exacto del FKP Hommage, pero confirmó que supera los 10 millones de euros, una cifra que lo sitúa en la élite absoluta del automóvil, junto a creaciones como La Voiture Noire, demostrando que se trata de la máxima expresión del legado Veyron.

    Más sobre:NoticiasBugattiFKP HommageVeyronAutos deportivosAutos de lujo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”

    Colisión múltiple entre cuatro vehículos genera congestión en la autopista Vespucio Sur

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Detienen a carabinera vinculada al millonario robo a Brinks en Rancagua

    Carabineros detiene a sujeto que robó celular a conductora de un vehículo en plena autopista de Lo Espejo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 23 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    Festival de Las Condes 2026: revisa la parrilla de artistas invitados y cómo conseguir entradas

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    En apoyo a los damnificados por los incendios: Roberto Bravo realizará concierto en la Catedral de Santiago

    El llamado de Vallejo ante tensión oficialista: “Espero que la unidad no sea solo cuando se es gobierno”
    Chile

    El llamado de Vallejo ante tensión oficialista: “Espero que la unidad no sea solo cuando se es gobierno”

    Ministra Lobos por proyecto de eutanasia: “Pueden haber legítimas diferencias, pero lo que no puede ser es que se vete un debate”

    Colisión múltiple entre cuatro vehículos genera congestión en la autopista Vespucio Sur

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado
    Negocios

    Clinica Las Condes presenta querella por entrega de información falsa al mercado

    Informe de la Dipres alerta por envejecimiento de la población y que gasto en Salud representará el 12% del PIB al 2050

    Kast definió a los subsecretarios que acompañarán a Tomás Rau en el Ministerio del Trabajo

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”
    Tendencias

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Review del Huawei Mate X7: ¿Vale la pena un plegable de $1.6 millones sin Google?

    River Plate registra su marca oficial en Chile y se muda con una academia: “Hay planes de comenzar actividad económica”
    El Deportivo

    River Plate registra su marca oficial en Chile y se muda con una academia: “Hay planes de comenzar actividad económica”

    Oficial: Colo Colo pierde a Javier Méndez por los primeros dos duelos de la Liga de Primera

    “Nos volveremos a encontrar”: Lucas Cepeda se despide de Colo Colo tras su fichaje en Elche

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú
    Cultura y entretención

    El día en que Simón Bolívar quiso conquistar Chiloé e incorporarlo a Perú

    Las cinco películas imperdibles del Festival de Cine Chileno

    Arctic Monkeys saca nueva canción tras cuatro años de ausencia: estará en disco solidario de War Child Records

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca
    Mundo

    Trump afirma “tener derecho” a presidir la Junta de Paz de Gaza aun cuando deje la Casa Blanca

    Qué es y cómo funcionaría el Consejo de Paz, la alternativa de Trump a la ONU

    Hamas condena la inclusión de Netanyahu en la Junta de Paz para Gaza: “Contradice el principio de justicia”

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer