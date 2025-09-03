SUSCRÍBETE
BWM celebra 3 millones de vehículos electrificados vendidos

El grupo celebra sus cifras de comercializaciones de unidades de nuevas energías, las que en el primer semestre representaron más del 25%.

 

El Grupo BMW celebró un nuevo récord en las ventas de vehículos electrificados, con la entrega de un modelo híbrido conectable Serie 3 desde la planta de Múnich a un cliente, que se convirtió en su electrificado número tres millones.

“Con la entrega del vehículo electrificado número 3 millones, el Grupo BMW ha alcanzado otro hito importante que subraya que los vehículos electrificados son un componente fundamental de nuestro portafolio de productos neutral en cuanto a tecnología. Además, más de una de cada cuatro unidades vendidas por BMW Group en la primera mitad de 2025 ya era electrificada”, afirma Jochen Goller, miembro del Consejo de Administración de BMW AG, Clientes, Marcas y Ventas.

Fabian Kirchbauer

La marca también informó que su principal mercado es Europa, con más del 60% de las entregas globales del Grupo, en cuanto a vehículos electrificados. La participación de vehículos electrificados en las ventas totales en ese continente ya supera el 40%, gracias en especial a los híbridos enchufables.

En julio, BMW Group ya había anunciado la venta de su vehículo 1.5 millones totalmente eléctrico, un Mini Countryman 100% eléctrico de la planta de Leipzig, que fue entregado a un cliente en Portugal.

Fabian Kirchbauer

La estrategia corporativa está consistentemente enfocada en la movilidad eléctrica, digital y circular para el futuro.

Actualmente, los clientes pueden elegir entre más de 15 modelos totalmente eléctricos de todas las marcas del Grupo, así como más de 10 híbridos conectables. Esto incluye el renovado BMW iX, que ofrece una autonomía de más de 700 kilómetros según WLTP.

