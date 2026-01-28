SUSCRÍBETE POR $1100
    Windrose, el camión eléctrico de alto tonelaje concreta su llegada a Chile

    El modelo 100% eléctrico de la marca china tiene una autonomía de 670 kilómetros con carga completa y un diseño disruptivo con el asiento del conductor al centro de la cabina.

     

    La transición hacia sistemas de transporte de carga con menores emisiones comienza a incorporar soluciones de alto tonelaje en Chile. La marca china Windrose inició su operación en el país junto a Trailer Logistics con un camión diseñado desde su origen para propulsión eléctrica y trayectos de larga distancia.

    Este es el primer camión de carga pesada con origen en el gigante asiático que está homologado por la Unión Europea y su arribo al país coincide con un momento en que el sector logístico evalúa nuevas tecnologías frente a los límites técnicos y ambientales del transporte diésel tradicional.

    El modelo presentado corresponde a un camión eléctrico de nueva generación, desarrollado bajo una arquitectura dedicada, sin adaptación de plataformas a combustión.

    Su sistema de propulsión permite una autonomía de hasta 670 kilómetros con carga completa, cifra que fue sometida a validación en condiciones reales de operación. Durante una prueba reciente, el vehículo completó el recorrido Santiago–Concepción–Los Ángeles, totalizando 626 kilómetros con una sola carga, en rutas interurbanas y con carga efectiva.

    Arquitectura y sistemas de apoyo al conductor

    Desde el punto de vista técnico, el camión incorpora un diseño aerodinámico optimizado para reducir resistencia y consumo energético en carretera. El puesto de conducción se ubica al centro de la cabina, una configuración que mejora la visibilidad frontal y lateral, además de cumplir con la normativa chilena vigente.

    En materia de seguridad, el vehículo integra un sistema de cámaras exteriores con visualización en monitores interiores, que complementa los espejos físicos. Esta solución permite disminuir puntos ciegos, mejorar la percepción del entorno y apoyar maniobras en espacios urbanos, cruces y faenas logísticas.

    “Chile ofrece condiciones técnicas favorables para este tipo de camiones: infraestructura vial continua, trayectos largos y una matriz eléctrica con alta participación de energías renovables”, asegura Hernán Searle, gerente general de Trailer Logistics.

    La introducción de este camión eléctrico se inscribe en un proceso gradual de validación tecnológica en el transporte de carga pesada. Un camino que, de avanzar, podría modificar de manera estructural la operación logística de larga distancia en el país durante los próximos años.

