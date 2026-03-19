Nueva generación de camiones DAF aterriza en Chile para operaciones mineras

En un escenario donde la industria minera exige mayores estándares ambientales y operativos, se suma al mercado local una nueva generación de camiones orientados a este tipo de faenas. DAF Trucks anunció la incorporación en Chile de los modelos DAF CF 430 FAT 6x4, DAF CF 480 FAD 8x4 y DAF XG 530 FTT NGD 6x4, todos desarrollados bajo estándar de emisiones Euro 6.

Las nuevas configuraciones están pensadas para responder a condiciones de operación propias de la minería, donde la capacidad de carga, la estabilidad y la seguridad son factores clave para mantener la continuidad de las operaciones. En ese contexto, la tecnología Euro 6 busca reducir emisiones contaminantes, mientras que las soluciones mecánicas apuntan a mejorar el desempeño en terrenos complejos y bajo altas exigencias.

SYTSE DIJKSTRA

Dentro de esta oferta, el XG 530 FTT NGD se plantea como el modelo orientado al transporte de mayor tonelaje y trayectos extensos. Su desarrollo considera sistemas que permiten gestionar la potencia y el frenado en descensos prolongados, junto con una base tecnológica que incorpora asistencias a la conducción enfocadas en el control del vehículo en rutas exigentes.

Por su parte, las variantes CF 430 FAT y CF 480 FAD están destinadas a labores de soporte y transporte dentro de faena. Ambos modelos integran configuraciones de ejes y suspensiones que favorecen la tracción en superficies irregulares, junto con transmisiones automatizadas que facilitan la conducción en condiciones variables.

“Con estos nuevos modelos reforzamos nuestra propuesta para la minería chilena, ofreciendo camiones con tecnología Euro 6 y altos estándares de seguridad, pensados para enfrentar condiciones de operación exigentes”, señaló Gonzalo Labbe, gerente de DAF Chile.

“Con estos nuevos modelos reforzamos nuestra propuesta para la minería chilena, ofreciendo camiones con tecnología Euro 6 y altos estándares de seguridad, pensados para enfrentar condiciones de operación exigentes”, señaló Gonzalo Labbe, gerente de DAF Chile. El despliegue de estas unidades también considera soporte en terreno y disponibilidad de repuestos, un aspecto relevante para operaciones en zonas alejadas. En esa línea, la marca, representada en el país por SKC, ha reforzado su red logística con centros de distribución en el norte, incorporando además programas de capacitación para conductores y equipos de mantenimiento, junto con asistencia remota y monitoreo de flota, herramientas orientadas a reducir tiempos de detención y mejorar la gestión operativa. “Nuestro objetivo es garantizar continuidad operacional y minimizar tiempos de inactividad”, indicó Cristian Gutierrez, gerente de postventa de DAF Chile.

En cuanto a valores referenciales en el mercado local, el DAF XG 530 FTT NGD 6x4 se ubica en un rango aproximado entre $100.000.000 y $120.000.000, mientras que el DAF CF 480 FAD 8x4 se sitúa entre $70.000.000 y $80.000.000. En el caso del DAF CF 430 FAT 6x4, su precio aún no ha sido informado por la marca.