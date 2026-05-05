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    Changan CS75 Plus: apuesta por elevar el estándar SUV con diseño, tecnología y confort

    Aterriza en Chile como el nuevo buque insignia de la marca. Luce un diseño moderno, alto nivel de equipamiento y un enfoque centrado en la experiencia a bordo.

     

    Se trata del séptimo lanzamiento del año, una muestra del interés de Changan por reforzar su presencia en el mercado local. Es el CS75 Plus, un SUV del segmento D que se posiciona como el modelo más sofisticado de su portafolio en Chile y un paso clave en su estrategia, dada su apuesta por productos con mayor valor tecnológico y confort.

    En términos de diseño, el CS75 Plus presenta una estética moderna y robusta. Destaca su imponente parrilla frontal, acompañada de una firma lumínica LED que se extiende a lo ancho tanto en el frente como en la parte trasera. Los emblemas iluminados, las llantas de hasta 20 pulgadas y los detalles en negro brillante refuerzan su carácter contemporáneo, mientras que su silueta transmite presencia y dinamismo.

    Las dimensiones también juegan un papel importante: con 4.770 mm de largo y una distancia entre ejes de 2.800 mm, el modelo ofrece un interior amplio y cómodo para cinco ocupantes. Esta amplitud se complementa con un maletero que varía entre 610 y 1.620 litros, adaptándose tanto a necesidades familiares como a viajes de mayor carga.

    El habitáculo es uno de sus principales argumentos. Incorpora un panel digital de 10,25 pulgadas junto a una pantalla central de 14,6 pulgadas con conectividad inalámbrica, creando un entorno tecnológico y fácil de usar.

    A esto se suman asientos eléctricos, climatización para plazas traseras, cargador inalámbrico y un techo panorámico que potencia la sensación de espacio. En versiones superiores, el nivel de confort se eleva con funciones como asientos con masaje, ventilación y un modo “gravedad cero” para el acompañante.

    En seguridad, el modelo integra un completo paquete de asistencias a la conducción, incluyendo frenado autónomo de emergencia, alerta de cambio de carril y control crucero adaptativo, además de cámara 360° y seis airbags, consolidando un enfoque integral en protección.

    Bajo el capó, el CS75 Plus equipa un motor turbo de 1.5 litros con 185 hp y 300 Nm, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades. Este conjunto ofrece un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, complementado por una suspensión independiente que prioriza el confort de marcha.

    Posee tres modos de conducción, dirección asistida eléctricamente, suspensión delantera tipo McPherson y trasera independiente multilink, además de frenos de disco en las cuatro ruedas, asegurando un andar confortable y seguro.

    El nuevo Changan CS75 Plus comienza su comercialización con la versión Luxury, con un precio de $19.990.000 (bono marca de $1.600.000 y de financiamiento de $1.400.000). La variante Elite se incorporará en los próximos meses.

    Más sobre:NoticiasLanzamientosMTLanzamientosChanganCS75 PlusSUV

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