Changan Hunter: La conexión chino-europea de una 4x4 con buenos atributos

Cuando vi por primera vez en persona al afamado diseñador de autos griego Andreas Zapatinas, me dio un gusto tremendo, pues el profesional ha dejado su impronta en marcas como Fiat, Alfa Romeo, Subaru y BMW. En esa ocasión me mostraba las instalaciones del centro de diseño de Changan, ubicado en un cónclave histórico de la ciudad italiana de Turín. Diseñadores jóvenes provenientes de muchos países repletaban las estaciones de trabajo. En un momento llegamos a un taller donde algunos de ellos esculpían en greda un prototipo y ahí me atreví con mi primer comentario, algo idiota por lo demás: “Ah, ah… preparando un deportivo…”. Zapatinas sonrió y solo soltó un irónico “puede ser, puede que no”…

Lo que ahora recuerdo de esa maqueta era su imponente frontal, con una inmensa toma de aire como protagonista. No digo que sea la de esta Hunter que hemos probado acá en Santiago, pero puede ser, puede que no… Changan viene con todo, hace rato. Si dibujan sus modelos en Italia y nos confiesan que a cada rato van a pasearse al Museo de Armani en Milán, solo para refrescar la inspiración, entonces mejor pongamos atención a los pasos del gigante chino.

Así las cosas, la robusta creación, capaz de echarse una tonelada encima, ataca el segmento de las pick ups de más de cinco metros. Y ojo, que el coqueteo de Changan se extendió a la casa francesa de Peugeot, con quienes se asoció para desarrollar este producto (Peugeot hizo lo propio por su lado) y que Changan explota muy bien en el habitáculo.

Su fisonomía derrocha robustez y trazo moderno, el frontal, ya dijimos, tiene un rasgo potente con esa mega rejilla de fino entramado, bordes cromados y el emblema de la marca en el centro. Bien las llantas, su diseño, aunque el perfil del neumático es mixto y para un off road duro puede acusar ciertas complicaciones… Bien sus pisaderas laterales y los ganchos y puntos de amarre del pick up, aunque el portalón es afirmado por unos brazos metálicos que no me dieron confianza y parecen sacados de la ferretería del barrio.

En el interior, destaca la materialidad percibida y que se nota de calidad, exceptuando algunos plásticos secundarios algo duros. En el panel central hay unos comandos muy a la usanza del Peugeot 3008 y ahí es donde más se nota el trasvasije… También en las agujas del velocímetro y tacómetro o el pomo de la palanca de cambios. Los asientos van en mix de cuero sintético y tela y son cómodos, al igual que los traseros, que se pueden plegar para guardar cosas debajo de ellos. La insonorización es satisfactoria.

El motor corre por cuenta de un chino especialista externo (Kumming Yunnei) y es un 1.9 turbo diésel asociado a una caja manual de seis marchas. Su fuerza ya se manifiesta desde los 1.800 giros y sin ser un tractor, sé que cumplirá en una multiplicidad de usos. Es agradable el andar de la Hunter, aunque no recurrió al Multilink que tantas pick ups están llevando en el eje trasero para más confort. Esta versión cuenta con control de descenso que funciona muy bien, pero que mete algo de ruido al frenar la bajada. El selector de transferencia para pasar de 4x2 a 4x4 High o Low es muy sencillo de operar y también saca adelante su tarea, dejando a esta camioneta en una llamativa vitrina de estreno.