El Chery Tiggo 3 obtiene cero estrellas en testeos de Latin NCAP

Este jueves Latin NCAP entregó su último informe sobre pruebas de impacto de modelos que se comercializan en la región. El organismo con sede en Uruguay evaluó esta vez al Chevrolet Onix Plus -que logró cinco estrellas, pero que no se comercializa en Chile- y el Chery Tiggo 3, que está salida de salida en nuestro país ante la llegada de su nueva versión. Para el SUV chino los resultados fueron lapidarios, puesto que, pese a tener doble airbag delantero, de todos modos obtuvo (o no) cero estrellas en las simulaciones de impacto. Los directivos de Latin NCAP fueron drásticos con la marca y aseguraron que un vehículo así no debería estar a la venta.

Chery Tiggo 3, deficiente en casi todo

El informe de Latin NCAP establece que en "el pecho del conductor se ofreció protección pobre excediendo los límites permitidos en el test y llevando al vehículo a obtener cero estrellas para protección de ocupante adulto". Asimismo, la prueba de impacto lateral finalmente no fue realizado "porque el vehículo en el test de impacto frontal excedió en los límites biomecánicos máximos, lo que llevó a un resultado inmediato de cero estrellas".

En el caso de la protección a niños, el resultado tampoco es mucho mejor. Logra solo una estrella. "El dummy (que simular ser un niño) de tres años fue instalado mirando hacia adelante con el cinturón de seguridad de adulto y ofreció protección limitada a pobre durante el impacto frontal, con contacto de la cabeza con el respaldo del asiento delantero. El dummy de un año y medio fue instalado mirando hacia atrás utilizando el cinturón de seguridad del adulto ofreciendo protección adecuada en el impacto frontal", finaliza el informe.

Las reacciones del organismo

Tras la pobre performance del Tiggo 3, Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, dijo que "es una preocupación importante que haya autos de cero estrellas como el Tiggo 3 vendiéndose en América Latina. El modelo no ofrece protección mínima en un choque frontal, incluso con bolsas de aire. Latin NCAP está decidido a eliminar los autos de cero estrellas del mercado de América Latina y llama a todos los gobiernos e instituciones regionales a apoyar a programas de información independiente para consumidores como Latin NCAP".

Chery Tiggo 3

Por su parte, Ricardo Morales, presidente de la comisión directiva de la entidad, agregó que "decepciona el resultado del Chery, una marca que está presente en varios países de la región y que solo ha obtenido resultados de cero estrellas en el Programa Latin NCAP. Esto deja en evidencia cómo algunos fabricantes o importadores de la región aun no toman a la seguridad como algo importante".

Cabe destacar que el modelo testeado está de salida en Chile y se comercializó desde noviembre de 2016 como una actualización al Tiggo 3 que estaba presente desde 2007. De hecho Latin NCAP adquirió en nuestro país la unidad del Chery Tiggo 3 probada, según detalló Carolina Pereira, gerente de comunicaciones del órgano con sede en Montevideo.