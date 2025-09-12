SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
MtOnline

Citroën anuncia que se sumará a la próxima temporada de la Fórmula E

Será el regreso de la marca francesa a una competencia FIA después de su salida del Mundial de Rally, a fines de 2019.

 

La temporada número 12 de la Fórmula E, la competencia de monoplazas eléctricos, contará con una nueva escudería: Citroën. La marca acaba de hacer oficial un anuncio que rondaba hace un tiempo en el ambiente.

“Citroën se enorgullece de anunciar su participación oficial en el Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E a partir de la próxima temporada. Una aventura eléctrica, innovadora y llena de pasión que encarna nuestros valores y nuestra visión de la movilidad del futuro”, señala el comunicado de la escudería.

Se trata del retorno de la firma del doble chevrón a las competencias de la FIA después de seis años, tras su partida del Mundial de Rally, a fines de 2019, tras la partida del seis veces campeón Sébastien Ogier.

No se entregaron muchos detalles. Solo se anunció que más novedades se conocerán durante octubre, unos días antes del inicio de la pretemporada.

Entre el 27 y el 30 del próximo mes se realizarán los primeros entrenamientos de la categoría en el circuito español Ricardo Tormo, en Cheste.

Citroën debería tomar el lugar de Maserati, que abandona la Fórmula E. Dentro del terreno de las especulaciones, los medios europeos señalan que sus pilotos serían neozelandés Nick Cassidy, recién fichado por Stellantis para unirse a la formación de Peugeot en el Mundial de Resistencia, y el francés Jean-Éric Vergne.

Sin embargo, también han surgido versiones de que podría retener al británico Jake Hughes, aunque y al belga Stoffel Vandoorne, quienes manejaron para Maserati en el campeonato ganado por el británico Oliver Rowland, de Nissan.

La temporada 2026 de la Fórmula E comienza el 6 de diciembre, en un circuito callejero en Sao Paulo.

Más sobre:NoticiasFórmula ECitroënMundial de rallyMaseratiNick CassidyJean-Éric VergneJake HughesStoffel Vandoorne

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

Dos carabineros heridos en Santiago tras enfrentamientos por nuevo aniversario del golpe militar

4.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

5.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura
Chile

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

Fenats Nacional exige al Minsal la destitución del director del Servicio de Salud de Osorno y no descarta acciones contra Aguilera

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo
Negocios

Super de Pensiones publica norma sobre licitación de la administración de carteras de inversión del Fondo Autónomo

Thought Leaders 100: quiénes son los ejecutivos y compañías que lideran la transformación empresarial del país

Quién está detrás de Pisco Republicano: el producto que irrumpió en el debate presidencial

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Elche por la liga española
El Deportivo

En vivo: el Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo recibe a Elche por la liga española

Lucas Assadi cuestiona la programación de la Supercopa entre la U y Colo Colo: “Nos pareció raro”

Hasta con fotógrafos para consultas forenses: las extremas medidas de seguridad para visar la Supercopa de las pérdidas

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté