Citroën anuncia que se sumará a la próxima temporada de la Fórmula E

La temporada número 12 de la Fórmula E, la competencia de monoplazas eléctricos, contará con una nueva escudería: Citroën. La marca acaba de hacer oficial un anuncio que rondaba hace un tiempo en el ambiente.

“Citroën se enorgullece de anunciar su participación oficial en el Campeonato Mundial ABB FIA de Fórmula E a partir de la próxima temporada. Una aventura eléctrica, innovadora y llena de pasión que encarna nuestros valores y nuestra visión de la movilidad del futuro”, señala el comunicado de la escudería.

Se trata del retorno de la firma del doble chevrón a las competencias de la FIA después de seis años, tras su partida del Mundial de Rally, a fines de 2019, tras la partida del seis veces campeón Sébastien Ogier.

No se entregaron muchos detalles. Solo se anunció que más novedades se conocerán durante octubre, unos días antes del inicio de la pretemporada.

Entre el 27 y el 30 del próximo mes se realizarán los primeros entrenamientos de la categoría en el circuito español Ricardo Tormo, en Cheste.

Citroën debería tomar el lugar de Maserati, que abandona la Fórmula E. Dentro del terreno de las especulaciones, los medios europeos señalan que sus pilotos serían neozelandés Nick Cassidy, recién fichado por Stellantis para unirse a la formación de Peugeot en el Mundial de Resistencia, y el francés Jean-Éric Vergne.

Sin embargo, también han surgido versiones de que podría retener al británico Jake Hughes, aunque y al belga Stoffel Vandoorne, quienes manejaron para Maserati en el campeonato ganado por el británico Oliver Rowland, de Nissan.

La temporada 2026 de la Fórmula E comienza el 6 de diciembre, en un circuito callejero en Sao Paulo.