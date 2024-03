Citroën ë-C3 recibe cero estrellas en test de choque de Global NCAP

Una pésima noticia recibió Citroën. Según el último informe de Global NCAP, el modelo ë-C3 recibió una calificación de cero estrellas en protección de ocupantes adultos debido a que demostró una protección deficiente para el pecho del pasajero y una protección débil para el pecho del conductor.

Producido en India, el ë-C3 estará disponible a nivel mundial para los mercados emergentes. Lamentablemente, el informe indica que los sistemas de protección lateral de la cabeza no están presentes, ni siquiera como opción, y el ESC no está presente en la gama de modelos.

Según la entidad global de seguridad, la protección de ocupantes infantiles recibió solo una estrella ya que el modelo no ofrece cinturones de tres puntos en todas las posiciones y tampoco ofrece desconexión del airbag de pasajero. Además, la cabeza de los dummies que ocupaban el lugar de los niños chocaba contra el interior del vehículo. Por si fuese poco, sólo cuenta con un anclaje universal para asiento infantil.

Para Alejandro Furas, secretario general Global NCAP, “este es un resultado atroz de Stellantis. PSA fue alguna vez líder en seguridad, pero ahora, como parte del grupo Stellantis, el fabricante parece haber dado un importante paso atrás. Esperamos que esta aparente tendencia negativa se corrija a nivel mundial con carácter de urgencia”.

Cabe señalar que la evaluación del modelo es parte de las pruebas finales de la campaña #SaferCarsForIndia, ya que Bharat NCAP se renovará por completo este año.

En este sentido, David Ward, presidente ejecutivo de la Fundación Towards Zero, señaló que “este resultado de Stellantis es motivo de gran preocupación, no sólo para los consumidores del mercado indio sino también para los de las economías emergentes de todo el mundo. Discutiremos este y otros resultados de la campaña #SaferCarsForIndia durante nuestro evento del Congreso Mundial NCAP24 en Munich el próximo mes”.